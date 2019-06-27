Выборы президента Международной ассоциации бокса пройдут 15 ноября в Лозанне

Исполком AIBA проголосовал за отмену действия статьи устава, согласно которой Гафур Рахимов мог вернуться на пост президента организации. Инициативу поддержали 13 человек, один высказался против, восемь воздержались.

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Генеральный секретарь Федерации бокса России, член исполкома Международной ассоциации бокса (AIBA) Умар Кремлев сообщил, что выборы нового президента организации пройдут на внеочередном конгрессе, который состоится в Лозанне 15 ноября. Об этом сообщается в пресс-релизе Федерации бокса России.

"Сегодня мы объединились и приняли серьезные решения, избавились от человека, который обманул все боксерское сообщество, сказав, что погасит долги, что найдет общий язык с МОК [Международным олимпийским комитетом]. Гафур Рахимов довел AIBA до стадии угрозы банкротства, он должен извиниться перед всем боксерским сообществом. Мы сегодня изменили устав, чтоб он не смог вернуться, и проголосовали за проведение конгресса, который состоится 15 ноября, на нем мы изберем новое руководство AIBA, также мы объявили вотум недоверия временному президенту AIBA Мохаммеду Мустасану и председателю этической комиссии Йосту Шмидту, так как он является сторонником бывшего руководства. Была организована комиссия по обсуждению восстановления сотрудничества организации с МОК под руководством Джорджио Бруньоли, а также комиссия по подготовке к конгрессу во главе с Владимиром Продивусом из Украины", - сказал Кремлев.

30 ноября 2018 года МОК заморозил планы по проведению боксерского турнира на Олимпиаде 2020 года в Токио. Решение было принято после начала расследования в отношении AIBA. МОК отмечал, что сферы финансов, управления и этики организации вызывают вопросы, в частности, назначение Гафура Рахимова на пост главы AIBA, поскольку функционер находится под санкциями Министерства финансов США и подозревается в связях с международной преступной сетью. Позднее Рахимов покинул пост президента AIBA, а исполняющим обязанности главы организации стал Мохаммед Мустасан.

В мае МОК принял решение сохранить боксерский турнир на Олимпиаде 2020 года в Токио. При этом AIBA была лишена статуса признания.