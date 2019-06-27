Грек Воликакис победил на Европейских играх в велотреке в скрэтче

МИНСК, 27 июня. /ТАСС/. Грек Христос Воликакис завоевал золотую медаль Европейских игр в велотреке в дисциплине "скрэтч".

Второе место занял поляк Филип Прокопышин, бронзовую медаль завоевал белорус Евгений Королек. Россиянин Дмитрий Мухомедьяров занял девятое место.

31-летний Валикакис является бронзовым призером чемпионата мира, также на его счету две серебряные и одна бронзовая медаль чемпионата Европы.

Сборная Греции на Европейских играх завоевала две золотые, две серебряные и три бронзовые медали. Лидирует в общем зачете команда России (31-15-24), второе место занимают белорусы (19-13-22), третье - итальянцы (8-6-5).

Европейские игры в Минске завершатся 30 июня.