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Европейские игры-2019

Грек Воликакис победил на Европейских играх в велотреке в скрэтче

Россиянин Дмитрий Мухомедьяров занял девятое место

МИНСК, 27 июня. /ТАСС/. Грек Христос Воликакис завоевал золотую медаль Европейских игр в велотреке в дисциплине "скрэтч".

Второе место занял поляк Филип Прокопышин, бронзовую медаль завоевал белорус Евгений Королек. Россиянин Дмитрий Мухомедьяров занял девятое место.

31-летний Валикакис является бронзовым призером чемпионата мира, также на его счету две серебряные и одна бронзовая медаль чемпионата Европы.

Сборная Греции на Европейских играх завоевала две золотые, две серебряные и три бронзовые медали. Лидирует в общем зачете команда России (31-15-24), второе место занимают белорусы (19-13-22), третье - итальянцы (8-6-5).

Европейские игры в Минске завершатся 30 июня.

Таблица медалей Европейских игр в Минске
КомандыЗолотоСереброБронзаСумма
1Россия32162472
2Белоруссия19132355
3Италия86519
4Украина711927
5Грузия671124
6Франция62916
7Венгрия45312
8Германия44715
9Израиль3306
10Бельгия3115
11Словения3014
11Швеция3013
13Нидерланды27413
14Португалия26412
15Азербайджан25916
16Румыния2248
17Швейцария2204
18Греция2237
19Польша2136
20Болгария15612
21Чехия14510
21Латвия1326
22Великобритания1236
24Сербия1225
25Испания1168
26Турция1135
27Дания1124
28Армения1113
28Косово1113
30Хорватия1034
31Австрия0235
32Эстония0202
33Молдавия0123
34Словакия0112
35Люксембург0112
36Босния и Герцеговина0101
37Сан-Марино0011
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