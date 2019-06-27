Грек Воликакис победил на Европейских играх в велотреке в скрэтче

МИНСК, 27 июня. /ТАСС/. Грек Христос Воликакис завоевал золотую медаль Европейских игр в велотреке в дисциплине "скрэтч".
Второе место занял поляк Филип Прокопышин, бронзовую медаль завоевал белорус Евгений Королек. Россиянин Дмитрий Мухомедьяров занял девятое место.
31-летний Валикакис является бронзовым призером чемпионата мира, также на его счету две серебряные и одна бронзовая медаль чемпионата Европы.
Сборная Греции на Европейских играх завоевала две золотые, две серебряные и три бронзовые медали. Лидирует в общем зачете команда России (31-15-24), второе место занимают белорусы (19-13-22), третье - итальянцы (8-6-5).
Европейские игры в Минске завершатся 30 июня.
|№
|Команды
|Золото
|Серебро
|Бронза
|Сумма
|1
|Россия
|32
|16
|24
|72
|2
|Белоруссия
|19
|13
|23
|55
|3
|Италия
|8
|6
|5
|19
|4
|Украина
|7
|11
|9
|27
|5
|Грузия
|6
|7
|11
|24
|6
|Франция
|6
|2
|9
|16
|7
|Венгрия
|4
|5
|3
|12
|8
|Германия
|4
|4
|7
|15
|9
|Израиль
|3
|3
|0
|6
|10
|Бельгия
|3
|1
|1
|5
|11
|Словения
|3
|0
|1
|4
|11
|Швеция
|3
|0
|1
|3
|13
|Нидерланды
|2
|7
|4
|13
|14
|Португалия
|2
|6
|4
|12
|15
|Азербайджан
|2
|5
|9
|16
|16
|Румыния
|2
|2
|4
|8
|17
|Швейцария
|2
|2
|0
|4
|18
|Греция
|2
|2
|3
|7
|19
|Польша
|2
|1
|3
|6
|20
|Болгария
|1
|5
|6
|12
|21
|Чехия
|1
|4
|5
|10
|21
|Латвия
|1
|3
|2
|6
|22
|Великобритания
|1
|2
|3
|6
|24
|Сербия
|1
|2
|2
|5
|25
|Испания
|1
|1
|6
|8
|26
|Турция
|1
|1
|3
|5
|27
|Дания
|1
|1
|2
|4
|28
|Армения
|1
|1
|1
|3
|28
|Косово
|1
|1
|1
|3
|30
|Хорватия
|1
|0
|3
|4
|31
|Австрия
|0
|2
|3
|5
|32
|Эстония
|0
|2
|0
|2
|33
|Молдавия
|0
|1
|2
|3
|34
|Словакия
|0
|1
|1
|2
|35
|Люксембург
|0
|1
|1
|2
|36
|Босния и Герцеговина
|0
|1
|0
|1
|37
|Сан-Марино
|0
|0
|1
|1