Футболист Пантелеев перешел из "Спартака" в тульский "Арсенал"

ТАСС, 27 июня. Полузащитник Владислав Пантелеев, выступавший за московский футбольный клуб "Спартак", заключил контракт с тульским "Арсеналом". Об этом сообщает пресс-служба "Арсенала".

Соглашение с 22-летним футболистом рассчитано до 2021 года.

Пантелеев провел за основную команду "Спартака" два матча, за "Спартак-2" - 94 матча, забив 25 мячей. В весенней части завершившегося чемпионата России Пантелеев выступал на правах аренды за казанский "Рубин", в составе которого сыграл пять матчей, не сумев отметиться результативными действиями. По данным портала Transfermarkt, стоимость полузащитника оценивается в €900 тыс.

По итогам прошедшего сезона "Арсенал" завоевал право сыграть в Лиге Европы после того, как занял шестое место в чемпионате России, а гарантировавший себе участие в Лиге чемпионов московский "Локомотив" стал обладателем Кубка России.