Футболистки сборной Англии обыграли норвежек и вышли в полуфинал чемпионата мира

ТАСС, 27 июня. Женская сборная Англии по футболу победила команду Норвегии со счетом 3:0 в матче четвертьфинала чемпионата мира, который проходит во Франции.

Голы забили Джилл Скотт (3-я минута), Эллен Уайт (40) и Люси Бронз (57). На 83-й минуте матча форвард англичанок Никита Пэррис не смогла реализовать пенальти.

В полуфинале английские футболистки сыграют с победителем матча между сборными Франции и США.

На чемпионате мира стартовали 24 сборные, россиянкам не удалось квалифицироваться на турнир. Самой титулованной сборной и действующим чемпионом является команда США, на счету американок три победы. Немецкие футболистки выигрывали мировое первенство два раза, норвежки и японки - по разу.

Турнир завершится 7 июля.