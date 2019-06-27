Гонщик "Формулы-1" Хэмилтон в Австрии попробует продлить победную серию

ТАСС, 28 июня. Программа девятого этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" сезона 2019 года - Гран-при Австрии - стартует в пятницу. Пилотам предстоит пройти две свободные практики.

Представители "Мерседеса" Льюис Хэмилтон и Валттери Боттас выиграли предыдущие восемь гонок, при этом британец одержал победы на последних четырех этапах. В нынешнем сезоне Хэмилтон еще ни разу не финишировал ниже второго места, он уверенно возглавляет личный зачет, опережая напарника на 36 очков, а идущего третьим немца Себастьяна Феттеля из "Феррари" - на 76 баллов. Если британец продолжит безошибочные выступления, то имя чемпиона 2019 года станет известно задолго до окончания сезона.

Продолжает успешно выступать и единственный российский пилот в "королевских гонках" Даниил Квят из "Торо Россо". На прошедшем Гран-при Франции он прервал серию из трех гонок с набранными очками, но виной тому была штрафная смена мотора, из-за которой гонщик стартовал в конце пелотона. На финише Квят оказался впереди напарника по команде Александера Албона из Таиланда. Уверенные выступления россиянина не остаются незамеченными, в прессе его все чаще называют основным кандидатом на замену французу Пьеру Гасли в "Ред Булл", который показывает слабые результаты.

Гран-при Австрии вернулся в календарь "Формулы-1" в 2014 году после 11-летнего отсутствия. Возвращение этапа стало возможным благодаря совладельцу компании Red Bull GmbH Дитриху Матешицу, который купил гоночный комплекс и модернизировал его, а также построил новые трибуны. Автодром расположен в Шпильберге, трасса включает в себя четыре прямые и десять поворотов. С полностью нажатой педалью газа гонщики проезжают 66% дистанции круга.

Среди действующих пилотов на Гран-при Австрии побеждали Хэмилтон (2016), Боттас (2017) и голландец Макс Ферстаппен (2018). Рекордсменом здесь является четырехкратный чемпион мира француз Ален Прост (три победы).

Первая часть свободных заездов начнется в 12:00 мск, вторая - в 16:00 мск. В субботу состоятся третья свободная практика (13:00 мск) и квалификация (16:00 мск). Завершится программа этапа в воскресенье гонкой (16:10 мск).