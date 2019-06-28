Финал Кубка Америки по футболу 2020 года состоится в Колумбии

МЕДЕЛЬИН /Колумбия/, 28 июня. /ТАСС/. Финальный матч Кубка Америки по футболу - 2020 пройдет на территории Колумбии. Об этом в четверг сообщил президент страны Иван Дуке.

"Я хотел бы подтвердить вам, что решающая встреча Кубка Америки 2020 года состоится в Колумбии", - сказал Дуке, чьи слова приводит газета "Тьемпо". Отмечается, что с большой долей вероятности матч пройдет в городе Барранкилья.

В марте текущего года пресс-служба Южноамериканской конфедерации футбола (КОНМЕБОЛ) сообщила о том, что Аргентина и Колумбия примут финальные соревнования Кубка Америки 2020 года. Турнир пройдет с 12 июня по 12 июля. Впервые в истории он состоится в двух странах.

Нынешний Кубок Америки проходит в Бразилии. Турнир находится на стадии четвертьфинальных матчей. В них встретятся между собой сборные Венесуэлы и Аргентины, Бразилии и Парагвая, Колумбии и Чили, Уругвая и Перу. Завершится Кубок Америки - 2019 7 июля.