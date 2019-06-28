СМИ: чемпион мира по боксу Альварес может провести поединок с Ковалевым

ТАСС, 28 июня. Чемпион мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Всемирного боксерского совета (WBC) и Международной боксерской федерации (IBF) в среднем весе мексиканец Сауль Альварес готов провести поединок россиянином Сергеем Ковалевым, который имеет чемпионский пояс по версии WBO в полутяжелом весе. Об сообщает портал The Athletic.

По информации источника, Альварес не хочет проводить третий поединок с казахстанец Геннадием Головкиным, хотя ранее оба боксера заявляли, что готовы к бою. Также мексиканец выразил заинтересованность во встрече с чемпионом мира по версии WBO в среднем весе Деметриусом Андраде.

Следующий бой Альвареса должен состояться 14 сентября. Планировалось, что его соперником будет Головкин, с которым они провели уже два поединка (первый завершился ничьей, второй - победой мексиканца). Однако казахстанский спортсмен отказывается от боя в Лас-Вегасе, что является условием Альвареса.

Ковалев в этот же день должен проводить поединок с британцем Энтони Ярдом, но у организаторов тоже возникли с ним проблемы. На счету россиянина 33 победы, 28 из которых он одержал нокаутом, три поражения и одна ничья. В послужном списке Альвареса 52 победы (35 нокаутом), одно поражение и две ничьи.