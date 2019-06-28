Флористы изготовят более тысячи букетов для призеров Европейских игр в Минске

МИНСК, 28 июня. /ТАСС/. Ежедневно спортсмены на Европейских играх соревнуются друг с другом за право подняться на пьедестал почета, где вместе с драгоценными медалями им вручают традиционный букет. Корреспондент ТАСС рассказывает, какими именно цветами светится импровизированный минский факел, почему букет не разваливается ни при каких обстоятельствах и кто именно отвечает за цветочную красоту в Минске. Всего для призеров Игр будет изготовлено около 1200 букетов. Порядка 120 букетов ежедневно собирают пятеро флористов в цветочном магазине в центре Минска, откуда их развозят по спортивным объектам. На создание одной композиции вместе с подготовкой цветов уходит около 10 минут. Но, наблюдая за ловкой работой флористов, создается ощущение, что сборка букета занимает не более полутора минут.

"Цвета, общая идея и тематика букетов были обговорены в техническом задании, уже в соответствии с ним мы создали около десяти вариантов композиций, - рассказала флорист Анастасия. - В основном варьировались высота букета, некоторые цветы, форма, основное пожелание было такое - маленький, компактный и удобный букет. В одном из вариантов мы использовали белые ромашки, но их в итоге перенесли в композиции для оформления объектов Игр, добавили в стеклянные чаши к гиперикуму, мху и веточкам березы". По словам флористов, окончательное согласование букета проходило в марте. Для того, чтобы ранней весной представить не цветущие в это время васильки, их пришлось специально заказывать из Нидерландов. Зато в июне мастера используют уже белорусские васильки, ведь при разработке композиции рассматривали и то, какие цветы будут доступны в этот сезон. Помимо васильков, в итоговую композицию входят ирисы, эустома, хризантемы, колосья пшеницы, рускус и листья аспидистры. Каждый цветок определенного цвета оказался в букете не просто так. При составлении композиции учитывали, чтобы она подходила и мужчинам, и женщинам, а символизм цветов охватывал и национальный белорусский колорит, и рыжий талисман Игр, и логотип. Даже форма букета выбрана со смыслом - собранные флористами цветы образуют сине-зеленый факел с яркими оранжевыми всполохами.

"Синий цвет ирисов символизирует реки, озера и болота Белоруссии, белая эустома - это белый орнамент белорусского флага. Васильки и колосья пшеницы отвечают за национальный колорит, хотя, конечно, васильки растут не только у нас, но традиционно именно этот цветок является одним из символов страны. Оранжевые хризантемы появились в букете вместо ромашек, как отсылка к нашему рыжему талисману Игр лисенку Лесику", - рассказала Анастасия. Не страшны ни холод, ни жара, ни размахивания Волшебной ветки папоротника в букете нет, но о ней напоминают яркие зеленые листья аспидистры и рускуса. По цветовой гамме композиция также повторяет фирменный логотип Игр - оранжевый, синий, зеленый и белый. При сборке букета особое внимание уделяется не только визуальной красоте. Флористы тщательно скрепляют между собой цветы, чтобы ни один элемент украшения не вылетел даже при самом активном размахивании. "Это открытый букет, у него нет дополнительной упаковки - бумаги или фольги, именно такие букеты сейчас популярны в Европе, - отметила флорист Инна. - Тут несколько степеней крепления, чтобы ничего не съехало и не свалилось. Делаем три степени перевязки, а потом еще все фиксируем скотчем. Честно говоря, мы их даже тестировали - собрали несколько букетов и размахивали изо всей силы, проверяли, чтобы ничего не выпадало". "Мы также отталкивались от того, что цветы должны быть стойкими, выдержать любые погодные условия - будь то дождь или жара. Такой букет, который мы дарим спортсменам сейчас, должен простоять неделю", - добавила Анастасия.