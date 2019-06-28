Футболист ЦСКА Ткачев перешел в тульский "Арсенал"

ТАСС, 28 июня. Российский полузащитник Сергей Ткачев перешел из футбольного клуба ЦСКА в тульский "Арсенал". Об этом сообщает пресс-служба московского клуба.

Контракт с 30-летним футболистом подписан до 2021 года. Стоимость трансфера не разглашается, портал Transfermarkt оценивает игрока в €4 млн.

Предыдущие два сезона игрок провел в составе тульской команды на правах аренды. За это время он сыграл 59 матчей в разных турнирах, в которых забил 11 мячей и отдал 14 голевых передач. До этого россиянин выступал за самарские "Крылья Советов", екатеринбургский "Урал", московский "Локомотив", краснодарскую "Кубань", ЦСКА, "Севастополь" и украинский "Металлист". В составе армейцев Ткачев стал чемпионом России в сезоне-2015/16.

ЦСКА в сезоне-2018/19 занял четвертое место в чемпионате России, в предстоящем сезоне клуб примет участие в групповом турнире Лиги Европы. Тульский "Арсенал" занял шестое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) и впервые в истории сыграет в еврокубках. Команда начнет выступление со второго квалификационного раунда Лиги Европы, соперник "Арсенала" определится в противостоянии между азербайджанским "Нефтчи" и молдавским клубом "Сперанца".