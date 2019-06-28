Российские волейболисты обыграли австралийцев в матче Лиги наций

ТАСС, 28 июня. Мужская сборная России обыграла команду Австралии со счетом 3-0 в 13-м матче предварительного этапа волейбольной Лиги наций. Встреча прошла в австралийском Брисбене.

Сборная России занимает в турнирной таблице третье место, одержав десять побед и набрав 29 очков. Лидирует команда Бразилии (11 побед, 30 очков). Следующую встречу российские волейболисты сыграют 29 июня с аргентинцами.

На предварительной стадии Лиги наций 16 команд проводят турнир в один круг. В финальный раунд выйдут пять сильнейших сборных, а также волейболисты из США на правах организатора. Решающие встречи состоятся в Чикаго с 10 по 14 июля, команды разделят на две группы по три сборные. Четыре сильнейший коллектива выйдут в полуфинал и разыграют медали Лиги наций.

Сборная России является действующим победителем турнира.