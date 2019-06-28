{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Летние олимпийские виды спорта

Российские волейболисты обыграли австралийцев в матче Лиги наций

Встреча завершилась со счетом 3-0

ТАСС, 28 июня. Мужская сборная России обыграла команду Австралии со счетом 3-0 в 13-м матче предварительного этапа волейбольной Лиги наций. Встреча прошла в австралийском Брисбене.

Сборная России занимает в турнирной таблице третье место, одержав десять побед и набрав 29 очков. Лидирует команда Бразилии (11 побед, 30 очков). Следующую встречу российские волейболисты сыграют 29 июня с аргентинцами.

На предварительной стадии Лиги наций 16 команд проводят турнир в один круг. В финальный раунд выйдут пять сильнейших сборных, а также волейболисты из США на правах организатора. Решающие встречи состоятся в Чикаго с 10 по 14 июля, команды разделят на две группы по три сборные. Четыре сильнейший коллектива выйдут в полуфинал и разыграют медали Лиги наций.

Сборная России является действующим победителем турнира.

Теги
Летние олимпийские виды спорта
Европейские игры-2019
Россиянка Абрамова завоевала бронзу в соревнованиях по боксу на Европейских играх
В полуфинальном поединке спортсменка уступила представительнице Ирландии Микаэле Уолш
Читать полностью