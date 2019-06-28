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Футбол в России

Футбольные клубы "Урал" и "Сочи" поменялись кругами в сезоне-2019/20

Матч седьмого тура между командами состоится в Екатеринбурге 24 августа, а встреча 21-го тура - в Сочи в марте

ТАСС, 28 июня. Екатеринбургский "Урал" и футбольный клуб "Сочи" поменялись домашними матчами в сезоне-2019/20 Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает пресс-служба "Урала".

Первый матч между "Уралом" и "Сочи" должен был пройти в рамках седьмого тура 26 августа в Сочи, а игра второго круга - в 21-м туре в Екатеринбурге в начале марта. В связи с принятыми изменениями матч седьмого тура между командами состоится в Екатеринбурге 24 августа, встреча 21-го тура - в Сочи в марте, точная дата определится позднее.

В прошедшем сезоне "Урал" занял 10-е место в турнирной таблице чемпионата России. "Сочи" занял второе место в первенстве Футбольной национальной лиги (ФНЛ) и напрямую пробился в РПЛ.

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