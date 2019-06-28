Итальянцы Кайнеро и Россетти выиграли золото Европейских игр в ските среди смешанных пар

МИНСК, 28 июня. /ТАСС/. Итальянские спортсмены Кьяра Кайнеро и Габриэле Россетти завоевали золотые медали в стендовой стрельбе в упражнении "скит" среди смешанных команд на Европейских играх в Минске.

В финале они оказались сильнее соотечественников Дианы Бакози и Риккардо Филиппелли. Бронзовые медали завоевали чешские стрелки Якуб Томечек и Барбора Сумова.

24-летний Россетти является олимпийским чемпионом, двукратным чемпионом мира и бронзовым призером чемпионата мира, а также двукратным серебряным призером чемпионатов Европы. 41-летняя Кайнеро становилась олимпийской чемпионкой и серебряным призером Олимпийских игр, чемпионкой Европы и бронзовым призером европейского чемпионата.

Сборная России возглавляет общекомандный зачет Европейских игр, завоевав 32 золотые, 16 серебряных и 25 бронзовых наград. Второе место занимает команда Белоруссии (19-13-23), третье - сборная Италии (9-7-5). Европейские игры завершатся 30 июня.