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Европейские игры-2019

Итальянцы Кайнеро и Россетти выиграли золото Европейских игр в ските среди смешанных пар

В финале спортсмены оказались сильнее соотечественников Дианы Бакози и Риккардо Филиппелли

МИНСК, 28 июня. /ТАСС/. Итальянские спортсмены Кьяра Кайнеро и Габриэле Россетти завоевали золотые медали в стендовой стрельбе в упражнении "скит" среди смешанных команд на Европейских играх в Минске.

В финале они оказались сильнее соотечественников Дианы Бакози и Риккардо Филиппелли. Бронзовые медали завоевали чешские стрелки Якуб Томечек и Барбора Сумова.

24-летний Россетти является олимпийским чемпионом, двукратным чемпионом мира и бронзовым призером чемпионата мира, а также двукратным серебряным призером чемпионатов Европы. 41-летняя Кайнеро становилась олимпийской чемпионкой и серебряным призером Олимпийских игр, чемпионкой Европы и бронзовым призером европейского чемпионата.

Сборная России возглавляет общекомандный зачет Европейских игр, завоевав 32 золотые, 16 серебряных и 25 бронзовых наград. Второе место занимает команда Белоруссии (19-13-23), третье - сборная Италии (9-7-5). Европейские игры завершатся 30 июня.

Таблица медалей Европейских игр в Минске
КомандыЗолотоСереброБронзаСумма
1Россия32162573
2Белоруссия19132355
3Италия97521
4Украина711927
5Грузия671124
6Франция63917
7Венгрия45312
8Германия44715
9Нидерланды37414
10Израиль3306
11Бельгия3115
12Словения3014
12Швеция3013
14Португалия26412
15Азербайджан25916
16Румыния2248
17Швейцария2204
18Греция2237
19Польша2136
20Болгария15612
21Чехия14611
21Латвия1326
23Великобритания1247
24Сербия1225
25Испания1168
26Турция1135
27Дания1124
28Армения1113
28Косово1113
30Хорватия1034
31Австрия0235
32Эстония0202
33Молдавия0123
34Словакия0112
35Люксембург0112
36Босния и Герцеговина0101
37Сан-Марино0011

 

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