Свирин: четырехлетняя дисквалификация гребца Федоровцева носит неоднозначный характер

МОСКВА, 28 июня. /Корр. ТАСС Артем Чесноков/. Максимальный срок дисквалификации, выданный российскому гребцу Сергею Федоровцеву за нарушение антидопинговых правил, носит неоднозначный характер. Таким мнением поделился с ТАСС в пятницу президент Федерации гребного спорта России (ФГСР) Алексей Свирин.

В четверг спортивный арбитражный суд в Лозанне признал чемпиона Олимпийских игр 2004 года по академической гребле Федоровцева виновным в нарушении антидопинговых правил и дисквалифицировал 39-летнего спортсмена на четыре года. Срок действия дисквалификации будет отсчитываться с 16 июня 2016 года.

"Это катастрофичное решение, и все в этом деле неоднозначно, - заявил Свирин. - Единственное, что однозначно - это две положительные пробы с ничтожной концентрацией. Судить, конечно, сложно, но, считаю, что какое-то предвзятое отношение могло присутствовать. У нашей федерации не такие большие возможности - чем могли, тем помогали, при сегодняшних реалиях и таких решениях даже сложно понять, как можно изменить ситуацию".

"По поводу подачи апелляции - это его личное дело, но, боюсь, что после такого решения и количества времени, которое он провел в этой борьбе и судах, у него может не остаться сил и веры, что он сможет победить эту непростую ситуацию. Важен не срок, а само решение: прошло четыре года бесконечной борьбы, огромное количество сил потрачено, и в этих реалиях был все равно выдан максимальный срок. Основное, за что Сергей боролся - это возможность оправдательного приговора", - заключил глава федерации.

30 июня 2016 года Международная федерация гребного спорта отстранила четверку российских гребцов, куда входил Федоровцев, от участия на Олимпийских играх 2016 года. В допинг-пробе Федоровцева были обнаружены следы запрещенного препарата - триметазидина. После этого спортсмен совместно с ФГСР принял решение провести полное разбирательство в этом вопросе. По состоянию на 26 января 2017 года Федоровцев не планировал завершать карьеру и продолжал тренировки самостоятельно.

Помимо золота Олимпийских игр 2004 года, в активе Федоровцева две золотые и одна бронзовая награда чемпионатов Европы.