Россиянки Болотова и Давлетова стали бронзовыми призерами Европейских игр в бадминтоне

МИНСК, 28 июня. /ТАСС/. Российские спортсменки Екатерина Болотова и Алина Давлетова стали обладателями бронзовых наград в бадминтоне на Европейских играх в Минске.

В полуфинале россиянки уступили голландкам Шерил Сейнен и Селене Пик в трех партиях (21:18, 20:22, 14:21).

26-летняя Болотова становилась серебряным призером первых Европейских игр в Баку в 2015 году, серебряным (2017) и дважды бронзовым (2015, 2019) призером чемпионатов Европы среди смешанных команд, серебряным (2014) и бронзовым (2018) призером женского командного чемпионата Европы и серебряным призером юниорского чемпионата Европы (2011). 20-летняя Давлетова становилась серебряным (2017) и бронзовым (2019) призером чемпионатов Европы среди смешанных команд, бронзовым призером женского командного чемпионата Европы в Казани (2018), бронзовым призером летней Универсиады (2017), победителем и серебряным призером юниорского чемпионата Европы (обе медали завоеваны в 2017 году).

Сборная России возглавляет общекомандный зачет Европейских игр, имея в активе 33 золотых, 16 серебряных и 28 бронзовых награды. Второе место занимает команда Белоруссии (20-14-23), третье - сборная Италии (10-8-7). Европейские игры завершатся 30 июня.