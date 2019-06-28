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Европейские игры-2019

Россиянки Болотова и Давлетова стали бронзовыми призерами Европейских игр в бадминтоне

В полуфинале спортсменки уступили голландкам

МИНСК, 28 июня. /ТАСС/. Российские спортсменки Екатерина Болотова и Алина Давлетова стали обладателями бронзовых наград в бадминтоне на Европейских играх в Минске.

В полуфинале россиянки уступили голландкам Шерил Сейнен и Селене Пик в трех партиях (21:18, 20:22, 14:21).

26-летняя Болотова становилась серебряным призером первых Европейских игр в Баку в 2015 году, серебряным (2017) и дважды бронзовым (2015, 2019) призером чемпионатов Европы среди смешанных команд, серебряным (2014) и бронзовым (2018) призером женского командного чемпионата Европы и серебряным призером юниорского чемпионата Европы (2011). 20-летняя Давлетова становилась серебряным (2017) и бронзовым (2019) призером чемпионатов Европы среди смешанных команд, бронзовым призером женского командного чемпионата Европы в Казани (2018), бронзовым призером летней Универсиады (2017), победителем и серебряным призером юниорского чемпионата Европы (обе медали завоеваны в 2017 году).

Сборная России возглавляет общекомандный зачет Европейских игр, имея в активе 33 золотых, 16 серебряных и 28 бронзовых награды. Второе место занимает команда Белоруссии (20-14-23), третье - сборная Италии (10-8-7). Европейские игры завершатся 30 июня.

Таблица медалей Европейских игр в Минске
КомандыЗолотоСереброБронзаСумма
1Россия33162877
2Белоруссия20142357
3Италия108725
4Украина9121132
5Грузия671225
6Франция631019
7Германия551020
8Венгрия45312
9Нидерланды37515
10Азербайджан361120
11Израиль3306
12Бельгия3115
13Швеция3025
14Словения3014
15Португалия26412
16Румыния2259
17Греция2237
18Швейцария2215
19Польша2158
20Болгария16815
21Чехия14611
22Великобритания1359
23Латвия1326
24Сербия1225
25Испания1168
26Турция1146
27Армения1135
28Дания1124
29Косово1113
30Хорватия1045
31Австрия0235
32Эстония0202
33Молдавия0134
34Словакия0123
35Люксембург0112
36Босния и Герцеговина0101
36Литва0101
38Ирландия0011
38Норвегия0011
38Сан-Марино0011
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