Бадминтонистка Болотова: россиянкам не хватило удачи в полуфинале на Европейских играх

МИНСК, 28 июня. /ТАСС/. Российским бадминтонисткам Екатерине Болотовой и Алине Давлетовой не хватило удачи в полуфинальном матче парного женского разряда на Европейских играх. Такое мнение в пятницу журналистам высказала Болотова.

В полуфинале Болотова и Давлетова уступили голландским спортсменкам.

"Наша цель на Европейских играх не достигнута, хотя мы очень старались. Тренеры нам подсказывали, но во второй партии немного не хватило удачи, - сказала Болотова. - Очень приятно, что столько людей на трибунах болели за нас. Сюда приехало много наших друзей и знакомых".

"Сейчас отборочный олимпийский год, впереди нас ждет много работы и соревнований. Ближайший турнир - клубный чемпионат Европы. Хотя олимпийских очков там не набрать, мы будем очень стараться хорошо выступить", - добавила спортсменка.

Европейские игры завершатся 30 июня.