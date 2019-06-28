Россияне Иванов и Созонов стали бронзовыми призерами Европейских игр в бадминтоне

МИНСК, 28 июня. /ТАСС/. Российские спортсмены Владимир Иванов и Иван Созонов стали обладателями бронзовых наград в бадминтоне на Европейских играх в Минске.

В полуфинале россияне уступили датчанам Андерсу Расмуссену и Киму Аструпу в двух партиях (17:21, 17:21).

31-летний Иванов является победителем чемпионата Европы, также на его счету три бронзы европейских первенств. 29-летний Созонов является чемпионом мира, на счету россиянина также две бронзы европейских чемпионатов.

Сборная России возглавляет общекомандный зачет Европейских игр, имея в активе 33 золотых, 16 серебряных и 31 бронзовую награды. Второе место занимает команда Белоруссии (21-14-24), третье - сборная Италии (10-9-8). Европейские игры завершатся 30 июня.