Россияне Иванов и Созонов стали бронзовыми призерами Европейских игр в бадминтоне

МИНСК, 28 июня. /ТАСС/. Российские спортсмены Владимир Иванов и Иван Созонов стали обладателями бронзовых наград в бадминтоне на Европейских играх в Минске.
В полуфинале россияне уступили датчанам Андерсу Расмуссену и Киму Аструпу в двух партиях (17:21, 17:21).
31-летний Иванов является победителем чемпионата Европы, также на его счету три бронзы европейских первенств. 29-летний Созонов является чемпионом мира, на счету россиянина также две бронзы европейских чемпионатов.
Сборная России возглавляет общекомандный зачет Европейских игр, имея в активе 33 золотых, 16 серебряных и 31 бронзовую награды. Второе место занимает команда Белоруссии (21-14-24), третье - сборная Италии (10-9-8). Европейские игры завершатся 30 июня.
|№
|Команды
|Золото
|Серебро
|Бронза
|Сумма
|1
|Россия
|33
|16
|31
|80
|2
|Белоруссия
|21
|14
|24
|59
|3
|Италия
|10
|9
|8
|27
|4
|Украина
|9
|12
|11
|32
|5
|Грузия
|6
|7
|12
|25
|6
|Франция
|6
|3
|10
|19
|7
|Германия
|5
|6
|10
|21
|8
|Нидерланды
|4
|8
|5
|17
|9
|Венгрия
|4
|5
|3
|12
|10
|Азербайджан
|3
|6
|11
|20
|11
|Израиль
|3
|3
|0
|6
|12
|Бельгия
|3
|1
|1
|5
|13
|Швеция
|3
|0
|2
|5
|14
|Словения
|3
|0
|1
|4
|15
|Португалия
|2
|6
|4
|12
|16
|Румыния
|2
|2
|5
|9
|17
|Греция
|2
|2
|3
|7
|18
|Швейцария
|2
|2
|1
|5
|19
|Польша
|2
|1
|5
|8
|20
|Болгария
|1
|6
|8
|15
|21
|Чехия
|1
|4
|6
|11
|22
|Великобритания
|1
|3
|5
|9
|23
|Латвия
|1
|3
|2
|6
|24
|Сербия
|1
|2
|2
|5
|25
|Испания
|1
|1
|6
|8
|26
|Турция
|1
|1
|4
|6
|27
|Армения
|1
|1
|3
|5
|28
|Дания
|1
|1
|2
|4
|29
|Косово
|1
|1
|1
|3
|30
|Литва
|1
|1
|0
|2
|31
|Хорватия
|1
|0
|4
|5
|32
|Австрия
|0
|2
|3
|5
|33
|Эстония
|0
|2
|1
|3
|34
|Молдавия
|0
|1
|3
|4
|35
|Словакия
|0
|1
|2
|3
|36
|Люксембург
|0
|1
|1
|2
|37
|Босния и Герцеговина
|0
|1
|0
|1
|38
|Ирландия
|0
|0
|2
|2
|39
|Норвегия
|0
|0
|1
|1
|39
|Сан-Марино
|0
|0
|1
|1