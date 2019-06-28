{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Европейские игры-2019

Россияне Иванов и Созонов стали бронзовыми призерами Европейских игр в бадминтоне

В полуфинале спортсмены уступили датчанам Андерсу Расмуссену и Киму Аструпу

МИНСК, 28 июня. /ТАСС/. Российские спортсмены Владимир Иванов и Иван Созонов стали обладателями бронзовых наград в бадминтоне на Европейских играх в Минске.

В полуфинале россияне уступили датчанам Андерсу Расмуссену и Киму Аструпу в двух партиях (17:21, 17:21).

31-летний Иванов является победителем чемпионата Европы, также на его счету три бронзы европейских первенств. 29-летний Созонов является чемпионом мира, на счету россиянина также две бронзы европейских чемпионатов.

Сборная России возглавляет общекомандный зачет Европейских игр, имея в активе 33 золотых, 16 серебряных и 31 бронзовую награды. Второе место занимает команда Белоруссии (21-14-24), третье - сборная Италии (10-9-8). Европейские игры завершатся 30 июня.

Таблица медалей Европейских игр в Минске
КомандыЗолотоСереброБронзаСумма
1Россия33163180
2Белоруссия21142459
3Италия109827
4Украина9121132
5Грузия671225
6Франция631019
7Германия561021
8Нидерланды48517
9Венгрия45312
10Азербайджан361120
11Израиль3306
12Бельгия3115
13Швеция3025
14Словения3014
15Португалия26412
16Румыния2259
17Греция2237
18Швейцария2215
19Польша2158
20Болгария16815
21Чехия14611
22Великобритания1359
23Латвия1326
24Сербия1225
25Испания1168
26Турция1146
27Армения1135
28Дания1124
29Косово1113
30Литва1102
31Хорватия1045
32Австрия0235
33Эстония0213
34Молдавия0134
35Словакия0123
36Люксембург0112
37Босния и Герцеговина0101
38Ирландия0022
39Норвегия0011
39Сан-Марино0011
Теги
Европейские игры-2019
Европейские игры-2019
Российская велогонщица Шмелева завоевала бронзу Европейских игр в кейрине
Литовка Симона Крупецкайте выиграла золото в этой дисциплине, второе место заняла голландка Санне Браспенникс
Читать полностью