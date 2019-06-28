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Европейские игры-2019

Россиянин Мухомедьяров стал третьим в велотреке в гонке по очкам на Европейских играх

Золото выиграл грек Христос Воликакис, вторым стал голландец Ян-Виллем ван Схип

МИНСК, 28 июня. /ТАСС/. Россиянин Дмитрий Мухомедьяров завоевал бронзовую медаль Европейских игр в велотреке в гонке по очкам.

Мухомедьяров набрал 25 очков. Первое место занял грек Христос Воликакис (45), вторым стал голландец Ян-Виллем ван Схип (38).

Сборная России возглавляет общекомандный зачет Европейских игр, имея в активе 33 золотых, 16 серебряных и 32 бронзовых награды. Второе место занимает команда Белоруссии (21-14-24), третье - сборная Италии (10-9-8).

Европейские игры в Минске завершатся 30 июня.

Таблица медалей Европейских игр в Минске
КомандыЗолотоСереброБронзаСумма
1Россия33163281
2Белоруссия21142459
3Италия109827
4Украина9121132
5Грузия671225
6Франция631019
7Германия561122
8Нидерланды49720
9Венгрия45312
10Азербайджан361120
11Израиль3306
12Греция3238
13Бельгия3115
14Швеция3025
15Словения3014
16Португалия26412
17Румыния2259
18Швейцария2215
19Польша2169
20Болгария16815
21Чехия14611
22Великобритания13711
23Латвия1326
24Сербия1225
25Испания1168
26Турция1146
27Армения1135
28Дания1124
29Косово1113
30Литва1102
31Хорватия1045
32Австрия0235
33Эстония0213
34Молдавия0134
35Словакия0123
36Люксембург0112
37Босния и Герцеговина0101
38Ирландия0022
39Норвегия0011
39Сан-Марино0011

 

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