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Женский чемпионат Европы по баскетболу

Кириленко не понравилась игра женской сборной России по баскетболу в матче ЧЕ с сербками

Россиянки потерпели второе поражение подряд
Президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко Станислав Красильников/ТАСС
Описание
Президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко
© Станислав Красильников/ТАСС

ЗРЕНЯНИН /Сербия/, 29 июня. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Президент Российской Федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко в беседе с ТАСС раскритиковал игру женской сборной России против команды Сербии на групповом этапе чемпионата Европы.

Встреча сборных России и Сербии прошла в пятницу и завершилась поражением российской команды со счетом 63:77.

"Очень плохая игра для нашей сборной, к сожалению, - сказал Кириленко. - Ни у одного игрока в команде не получилась игра совсем, у нас не нашлось никого, кто смог бы взять на себя инициативу. А команда Белоруссии очень хорошо смотрится здесь, и нам придется очень тяжело".

Россиянки потерпели второе поражение подряд и занимают последнее, четвертое место в группе D. В заключительном матче группового этапа подопечные Олафа Ланге 30 июня встретятся с командой Белоруссии. Для того, чтобы пробиться в 1/8 финала турнира, российской национальной команде необходимо одержать победу, при этом в параллельной игре бельгийки должны уступить сербкам.

Чемпионат Европы, который проходит в Сербии и Латвии, завершится 7 июля.

Теги
Кириленко, Андрей ГеннадьевичЖенский чемпионат Европы по баскетболу
Женский чемпионат Европы по баскетболу
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