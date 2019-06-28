Футболистки сборной США обыграли француженок и вышли в полуфинал чемпионата мира

ТАСС, 29 июня. Женская сборная США по футболу победила команду Франции со счетом 2:1 в матче четвертьфинала чемпионата мира. Турнир проходит во Франции.

У победителей дубль сделала Меган Рапино (5-я и 65-я минуты). В составе проигравших отличилась Венди Ренар (81).

В полуфинале американки сыграют с командой Англии, которая ранее в четвертьфинале обыграла сборную Норвегии (3:0).

На чемпионате мира стартовали 24 сборные, россиянкам не удалось квалифицироваться на турнир. Самой титулованной сборной и действующим чемпионом является команда США, на счету американок три победы. Немецкие футболистки выигрывали мировое первенство два раза, норвежки и японки - по разу.

Турнир завершится 7 июля.