Футболист Черышев заявил, что его переход в "Валенсию" почти завершен

ТАСС, 29 июня. Российский полузащитник испанского футбольного клуба "Вильярреал" Денис Черышев заявил, что его переход в команду "Валенсия" почти завершен. Слова россиянина приводит издание Mundo Deportivo.

Черышев в сезоне-2018/19 на правах аренды выступал за "Валенсию".

По словам 28-летнего полузащитника, переход в "Валенсию" станет для него новым вызовом, поскольку команда сыграет в Лиге чемпионов в предстоящем сезоне. "Это волнующее соревнование, это большой шаг вперед. Марселино [главный тренер "Валенсии"] - тренер, который сделал ставку на меня", - сказал россиянин.

Черышев также отметил, что травма колена, которую он получил в матче чемпионата Испании против "Бетиса" в апреле этого года практически не беспокоит его. "У меня почти нет дискомфорта в колене. Начинается второй этап восстановления", - добавил он.

Черышев в завершившемся сезоне провел 41 матч за "Валенсию" во всех турнирах, отметившись четырьмя голами и пятью результативными передачами. Вместе с командой он стал обладателем Кубка Испании (2019). Также футболист выступал за мадридский "Реал", на правах аренды играл в составе "Севильи", "Вильярреала" и "Валенсии". В составе сборной России на счету Черышева 22 матча и девять голов.