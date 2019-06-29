СМИ: "Барселона" готова продать "Манчестер Юнайтед" футболиста Ракитича за €50 млн

ТАСС, 29 июня. Испанский футбольный клуб "Барселона" готов продать английскому "Манчестер Юнайтед" хорватского полузащитника Ивана Ракитича за €50 млн. Об этом сообщила в субботу "Газета.Ru" со ссылкой на издание Diario Sport.

По информации издания, руководство английского клуба связывалось с представителями "Барселоны" и предложило за игрока €35 млн, однако испанцы отклонили предложение. Испанская команда не намерена отпускать 31-летнего Ракитича менее чем за €50 млн. Отмечается, что хорват рассматривается на замену французского полузащитника Поля Погба, который может перейти в итальянский "Ювентус" или испанский "Реал".

В составе "Барселоны" Ракитич выступает с 2014 года. В прошедшем сезоне полузащитник провел за команду 54 матча во всех турнирах, забив пять голов и отдав десять результативных передач. Вместе с клубом он становился четырехкратным чемпионом Испании и четырехкратным обладателем Кубка Испании, двукратным обладателем Суперкубка Испании, победителем Лиги чемпионов, обладателем Суперкубка УЕФА и победителем клубного чемпионата мира. Также он играл за швейцарский "Базель", немецкий "Шальке" и испанскую "Севилью".

На чемпионате мира 2018 года в России Ракитич в составе сборной Хорватии стал серебряным призером.