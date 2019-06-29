СМИ: баскетболист "Голден Стэйт" Дюрант проведет переговоры с четырьмя клубами

ТАСС, 29 июня. Игрок клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Голден Стэйт" Кевин Дюрант планирует провести переговоры с четырьмя командами лиги. Об этом сообщил в субботу телеканал ESPN со ссылкой на источник в лиге.

По информации источника, Дюрант намерен обсудить условия контракта с клубами "Бруклин", "Лос-Анджелес Клипперс", "Нью-Йорк" и "Голден Стэйт". Спортсмен отклонил опцию в $31,5 млн за автоматическое продление контракта и стал неограниченно свободным агентом. Отмечается, что 30-летний баскетболист проведет личные встречи со своим менеджером Ричем Клейманом и представителями клубов.

Ранее сообщалось, что "Голден Стэйт" намерен предложить Дюранту пятилетний контракт с суммарной зарплатой в $221 млн. Вместе с "Голден Стэйт" он стал чемпионом НБА 2019 года, обыграв в финальной серии "Торонто" (4-2).

Дюрант выступает за "Голден Стэйт" с 2016 года. Баскетболист получил травму в сезоне-2018/19 в финальной серии против "Торонто". Как ранее сообщал главный тренер "Голден Стэйт" Стив Керри, Дюрант пропустит следующий сезон. В минувшем сезоне Дюрант провел 78 матчей в регулярном чемпионате НБА, набирая в среднем за игру 26 очков, совершая 6,4 подбора и отдавая 5,9 передачи, в плей-офф он сыграл в 12 встречах, в которых набирал 32,3 очка, совершая 4,9 подбора и отдавая 4,5 передачи.

Он также становился двукратным олимпийским чемпионом (2012, 2016) и чемпионом мира (2010) в составе сборной США.