СМИ: "Челси" может вернуть Морату из аренды из-за запрета на регистрацию игроков

ТАСС, 29 июня. Английский футбольный клуб "Челси" намерен вернуть нападающего испанской команды "Атлетико" Альваро Морату из аренды из-за проблем с регистрацией новых игроков. Об этом сообщила в субботу "Газета.Ru" со ссылкой на издание The Telegraph.

Международная федерация футбола (ФИФА) запретила "Челси" регистрировать новых игроков в ближайшие две трансферные кампании из-за нарушений, связанных с регистрацией и трансферами несовершеннолетних игроков. Клуб принял решение обжаловать запрет в апелляционном комитете ФИФА, однако тот оставил в силе запрет подписывать контракты с футболистами до января 2020 года .

По информации издания, "Атлетико" может заплатить за 26-летнего футболиста 50 миллионов фунтов стерлингов (около €63 млн).

Нападающий в сезоне-2018/19 провел за "Атлетико" 41 матч во всех турнирах, в которых отметился 15 голами и одной передачей. В "Челси" он перешел в 2017 году, с клубом выигрывал Кубок Англии.

Также он выступал за испанский "Реал" и итальянский "Ювентус". В составе "Реала" он становился двукратным чемпионом Испании, двукратным обладателем Кубка Испании, дважды выигрывал Лигу чемпионов, по разу выигрывал Суперкубок Испании, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира. Вместе с "Ювентусом" дважды становился чемпионом Италии, дважды выигрывал Кубок Италии, по разу становился обладателем Суперкубка Италии и Лиги чемпионов.