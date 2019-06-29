Штангисты Каширина и Албегов пропустили чемпионат России ради подготовки к турниру в Токио

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Лидеры сборной России по тяжелой атлетике Татьяна Каширина и Руслан Албегов пропустили чемпионат страны ради подготовки к тестовому турниру, который через неделю пройдет в столице предстоящих Олимпийских игр Токио. Об этом ТАСС сообщил президент Федерации тяжелой атлетики России Максим Агапитов.

Чемпионат России по тяжелой атлетике стартовал в Новосибирске 24 июня, соревнования завершатся 1 июля, тестовый турнир в японской столице пройдет с 6 по 7 июля.

"Через одну неделю в Токио пройдет тестовый турнир к Олимпийским играм, туда мы отправляем наших тяжеловесов и супертяжеловесов, лидеров сборной. Мужскую команду будут представлять Родион Бочков и Руслан Албегов, женскую - Татьяна Каширина и Ксения Пасхина. Между турнирами всего неделя, подготовиться к обоим стартам довольно сложно, поэтому мы разрешили им пропустить чемпионат России", - сказал Агапитов.

28-летняя Каширина - пятикратная чемпионка мира, восьмикратная чемпионка Европы, 24-летняя Пасхина - чемпионка Европы. 31-летний Албегов является призером Олимпийских игр в Лондоне, двукратным чемпионом мира, 25-летний Бочков - призер чемпионата Европы.

Олимпийские игры в Токио пройдут летом следующего года. Международный олимпийский комитет разрешил России заявить на соревнования по тяжелой атлетике только двух спортсменов, поскольку национальная федерация была дисквалифицирована за большое количество нарушений антидопинговых правил ее спортсменами.