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Футбол в Нидерландах

СМИ: бывший футболист "Реала" Снейдер арестован за порчу имущества

Голландец повредил машину, забравшись на ее крышу

ТАСС, 29 июня. Бывший футболист испанского клуба "Реал" голландец Уэсли Снейдер арестован правоохранительными органами Утрехта за порчу чужого автомобиля. Об этом сообщила в субботу "Газета.Ru" со ссылкой на портал ad.nl.

По информации издания, инцидент произошел в ночь на 24 июня. 35-летний Снейдер забрался на крышу припаркованного автомобиля и начал танцевать, после чего на автотранспорте остались вмятины. Отмечается, что голландец сумел урегулировать конфликт с владельцем автомобиля, выплатив ему компенсацию.

Снейдер в 2018 году перешел в катарский клуб "Аль-Гарафа", в прошлом сезоне он провел 11 матчей в чемпионате страны, забив шесть голов и отдав одну передачу. Футболист также выступал за голландский "Аякс", испанский "Реал", итальянский "Интер", турецкий "Галатасарай" и французскую "Ниццу". В составе сборной Нидерландов выступал с 2003 по 2018 год, сыграв в 134 матчах и забив 30 голов. На его счету серебряная (2010) и бронзовая (2014) медали чемпионатов мира, а также бронзовая медаль чемпионата Европы (2004).

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Футбол в Нидерландах
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