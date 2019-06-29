СМИ: бывший футболист "Реала" Снейдер арестован за порчу имущества

ТАСС, 29 июня. Бывший футболист испанского клуба "Реал" голландец Уэсли Снейдер арестован правоохранительными органами Утрехта за порчу чужого автомобиля. Об этом сообщила в субботу "Газета.Ru" со ссылкой на портал ad.nl.

По информации издания, инцидент произошел в ночь на 24 июня. 35-летний Снейдер забрался на крышу припаркованного автомобиля и начал танцевать, после чего на автотранспорте остались вмятины. Отмечается, что голландец сумел урегулировать конфликт с владельцем автомобиля, выплатив ему компенсацию.

Снейдер в 2018 году перешел в катарский клуб "Аль-Гарафа", в прошлом сезоне он провел 11 матчей в чемпионате страны, забив шесть голов и отдав одну передачу. Футболист также выступал за голландский "Аякс", испанский "Реал", итальянский "Интер", турецкий "Галатасарай" и французскую "Ниццу". В составе сборной Нидерландов выступал с 2003 по 2018 год, сыграв в 134 матчах и забив 30 голов. На его счету серебряная (2010) и бронзовая (2014) медали чемпионатов мира, а также бронзовая медаль чемпионата Европы (2004).