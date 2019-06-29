Макрогузова и Холомина обыграли китаянок в первом матче на ЧМ по пляжному волейболу

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Россиянки Надежда Макрогузова и Светлана Холомина одержали победу в первом матче группового этапа чемпионата мира по пляжному волейболу. Турнир проходит в немецком Гамбурге.

Российские спортсменки обыграли китаянок Мэймэй Линь и Цзиньцзинь Цзэн со счетом 21:15, 21:11. В параллельном матче группы К американки Саммер Росс и Сара Хьюз обыграли аргентинок Ану Гальяй и Фернанду Перейру - 21:18, 15:21, 16:14.

В следующем туре россиянки сыграют против аргентинок 1 июля.

На турнире 48 пар разделены на 12 групп. Команды, занявшие первые два места, а также четыре лучшие пары из ставших третьими сыграют в 1/16 финала турнира. Остальные восемь пар, которые займут третьи места в группе, сыграют за право попасть в 1/16 финала.

Общий призовой фонд турнира составляет $1 млн. Победители турнира получат путевку на Олимпийские игры в Токио 2020 года. Чемпионат мира завершится 7 июля.