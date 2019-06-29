Худяков и Величко проиграли в первом матче на ЧМ по пляжному волейболу

ТАСС, 29 июня. Россияне Максим Худяков и Игорь Величко потерпели поражение в первом матче группового этапа чемпионата мира по пляжному волейболу. Турнир проходит в немецком Гамбурге.

Российские спортсмены уступили представителям Польши Петру Кантору и Бартошу Лосяку счетом 10:21, 21:23. В параллельном матче группы G американцы Джейкоб Гибб и Тейлор Крэбб обыграли уругвайцев Маурисио Акосту и Марко Лукарелли - 21:17, 21:13.

В следующем туре российские волейболисты сыграют против американцев 30 июня.

На турнире 48 пар разделены на 12 групп. Команды, занявшие первые два места, а также четыре лучшие пары из ставших третьими сыграют в 1/16 финала турнира. Остальные восемь пар, которые займут третьи места в группе, сыграют за право попасть в 1/16 финала.

Общий призовой фонд турнира составляет $1 млн. Победители турнира получат путевку на Олимпийские игры в Токио 2020 года. Чемпионат мира завершится 7 июля.