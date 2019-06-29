{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Европейские игры-2019

Глава МОК прибудет в Минск на церемонию закрытия Европейских игр

Торжественная церемония пройдет в воскресенье на стадионе "Динамо", начало - 20:00 мск

МИНСК, 29 июня. /ТАСС/. Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах 30 июня прибудет в Минск на церемонию закрытия II Европейских игр. Об этом сообщило в субботу агентство БелТА со ссылкой на Национальный олимпийский комитет (НОК) Белоруссии.

По данным белорусского НОК, Бах прибудет в Минск чартерным рейсом из Осаки (Япония). Церемония закрытия Европейских игр состоится вечером 30 июня на национальном стадионе "Динамо".

Европейские игры стартовали в Минске 21 июня. В них принимают участие около 3,6 тыс. спортсменов из 50 стран. В общекомандном зачете лидирует сборная России, в активе которой 33 золотые, 16 серебряных и 32 бронзовые награды. Второе место занимает команда Белоруссии (21-14-24), третье - сборная Италии (10-9-8).

Теги
Бах, ТомасЕвропейские игры-2019
Летние олимпийские виды спорта
Международная федерация разрешила фехтовальщику Якименко участвовать в соревнованиях
Он объявил о возобновлении карьеры в 35-летнем возрасте
Читать полностью