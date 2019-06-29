Футболист Уан-Биссака перешел из "Кристал Пэлас" в "Манчестер Юнайтед"

ТАСС, 29 июня.. Английский защитник Аарон Уан-Биссака перешел в "Манчестер Юнайтед" из "Кристал Пэлас". Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на пресс-службу клуба из Манчестера.

Контракт с 21-летним футболистом рассчитан на пять лет. По данным Transfermarkt, сумма трансфера составила €55 млн.

"Это невероятное чувство и честь называть себя игроком "Манчестер Юнайтед". Лишь небольшое количество игроков имеет право так сказать", - сказал футболист.

Уан-Биссака родился в семье выходцев из Демократической Республики Конго, является воспитанником "Кристал Пэлас". В прошлом сезоне провел 35 матчей в чемпионате Англии, отдал 3 результативные передачи.