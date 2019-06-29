Сборная Германии завоевала золотые медали в настольном теннисе на Европейских играх

МИНСК, 29 июня. /ТАСС/. Немецкие спортсменки одержали победу в командном турнире по настольному теннису на Европейских играх. Соревнования проходят в Минске.

В матче за золотые медали немки оказались сильнее представительниц Румынии со счетом 3-0. В матче за бронзу победу одержали польские спортсменки, которые обыграли венгерок (3-2). Россиянки в первом раунде уступили сборной Польши (0-3). В составе женской сборной России выступали Ольга Воробьева, Яна Носкова и Полина Михайлова.

Сборная России лидирует в общекомандном зачете, имея в активе 33 золотые, 16 серебряных и 33 бронзовые медали, на втором месте - белорусы (21-14-24), на третьем - итальянцы (10-9-9).

Европейские игры в Минске завершатся 30 июня.