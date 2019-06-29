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Европейские игры-2019

Сборная Германии завоевала золотые медали в настольном теннисе на Европейских играх

В матче за золотые медали немки оказались сильнее представительниц Румынии

МИНСК, 29 июня. /ТАСС/. Немецкие спортсменки одержали победу в командном турнире по настольному теннису на Европейских играх. Соревнования проходят в Минске.

В матче за золотые медали немки оказались сильнее представительниц Румынии со счетом 3-0. В матче за бронзу победу одержали польские спортсменки, которые обыграли венгерок (3-2). Россиянки в первом раунде уступили сборной Польши (0-3). В составе женской сборной России выступали Ольга Воробьева, Яна Носкова и Полина Михайлова.

Сборная России лидирует в общекомандном зачете, имея в активе 33 золотые, 16 серебряных и 33 бронзовые медали, на втором месте - белорусы (21-14-24), на третьем - итальянцы (10-9-9).

Европейские игры в Минске завершатся 30 июня.

Таблица медалей Европейских игр в Минске
КомандыЗолотоСереброБронзаСумма
1Россия33163382
2Белоруссия21142459
3Италия109928
4Украина9121132
5Грузия671225
6Германия661123
7Франция631120
8Нидерланды49720
9Венгрия45312
10Азербайджан361221
11Израиль3317
12Греция3238
13Бельгия3115
14Швеция3025
15Словения3014
16Португалия26513
17Румыния23510
18Швейцария2215
19Польша21710
20Болгария16815
21Чехия14611
22Великобритания13812
23Латвия1326
24Сербия1225
25Испания1168
26Турция1157
27Армения1135
27Дания1135
29Косово1113
30Литва1102
31Хорватия1056
32Австрия0235
33Эстония0224
34Молдавия0134
34Словакия0133
36Люксембург0112
37Босния и Герцеговина0101
38Ирландия0044
39Норвегия0011
39Сан-Марино0011
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