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Европейские игры-2019

Болгарка Петрова завоевала золото в соревнованиях по боксу на Европейских играх

В финале в весовой категории до 57 кг она победила ирландку Микаэлу Уолш

МИНСК, 29 июня. /ТАСС/. Болгарская спортсменка Станимира Петрова завоевала золотую медаль в соревнованиях по боксу в весовой категории до 57 кг на Европейских играх в Минске.

В финальном поединке она победила представительницу Ирландии Микаэлу Уолш. Бронзовую медаль ранее завоевала россиянка Дарья Абрамова, которая в полуфинальном бою уступила Уолш. Еще одну бронзовую медаль завоевала голландка Джемима Бетриан.

28-летняя Петрова является чемпионкой мира в весовой категории до 54 кг и чемпионкой Европы в весовой категории до 57 кг.

Золотая медаль Петровой стала второй на соревнованиях для болгарской команды, которая завоевала также шесть серебряных и восемь бронзовых медалей и идет на 17-м месте в общекомандном зачете. Сборная России лидирует, имея в активе 34 золотые, 16 серебряных и 33 бронзовые медали, на втором месте - белорусы (21-14-24), на третьем - итальянцы (10-10-9).

Европейские игры завершатся 30 июня.

Таблица медалей Европейских игр в Минске
КомандыЗолотоСереброБронзаСумма
1Россия34163383
2Белоруссия21142459
3Италия1010929
4Украина9121334
5Грузия671225
6Германия661123
7Франция641121
8Нидерланды49720
9Венгрия45312
10Азербайджан361221
11Израиль3317
12Греция3238
13Польша31711
14Бельгия3115
15Швеция3025
16Словения3014
17Болгария26816
18Португалия26513
19Румыния23510
20Швейцария2226
21Чехия14611
22Великобритания13812
23Латвия1326
24Сербия1225
25Испания1168
26Турция1157
27Армения1135
27Дания1135
29Косово1113
30Литва1102
31Хорватия1056
32Австрия0235
33Эстония0224
34Ирландия0145
35Молдавия0134
35Словакия0133
37Люксембург0112
38Босния и Герцеговина0101
39Норвегия0011
39Сан-Марино0011
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