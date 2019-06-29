Болгарка Петрова завоевала золото в соревнованиях по боксу на Европейских играх

МИНСК, 29 июня. /ТАСС/. Болгарская спортсменка Станимира Петрова завоевала золотую медаль в соревнованиях по боксу в весовой категории до 57 кг на Европейских играх в Минске.

В финальном поединке она победила представительницу Ирландии Микаэлу Уолш. Бронзовую медаль ранее завоевала россиянка Дарья Абрамова, которая в полуфинальном бою уступила Уолш. Еще одну бронзовую медаль завоевала голландка Джемима Бетриан.

28-летняя Петрова является чемпионкой мира в весовой категории до 54 кг и чемпионкой Европы в весовой категории до 57 кг.

Золотая медаль Петровой стала второй на соревнованиях для болгарской команды, которая завоевала также шесть серебряных и восемь бронзовых медалей и идет на 17-м месте в общекомандном зачете. Сборная России лидирует, имея в активе 34 золотые, 16 серебряных и 33 бронзовые медали, на втором месте - белорусы (21-14-24), на третьем - итальянцы (10-10-9).

Европейские игры завершатся 30 июня.