Глава "Ред Булла" Тост был бы рад возвращению российского автогонщика Квята в команду

ТАСС, 29 июня. Руководитель команды "Формулы-1" "Ред Булл" Франц Тост будет счастлив возвращению в коллектив российского гонщика Даниила Квята. Слова Тоста приводит портал Motosport.

Квят в этом году выступает за младшую команду "Ред Булл" - "Торо Россо".

"Я был бы счастлив, если бы Даня мог вернуться в топ-команду, такую, как "Ред Булл". Почему? Потому что, на мой взгляд, у него есть скорость", - сказал Тост.

Квят выступал в "Формуле-1" с 2014 по 2017 год. Сначала он был пилотом команды "Торо Россо", в 2015 году россиянин пошел на повышение в "Ред Булл", однако в начале сезона-2016 был сослан обратно в "Торо Россо", где выступал в сезоне 2017 года, по ходу которого он несколько раз попадал в аварии на этапах Гран-при. После выступления в США "Ред Булл", пилотом программы поддержки которого Квят был с 2010 года, расторг контракт с россиянином. В январе российский гонщик стал пилотом по развитию команды "Феррари".