Россиянин Мамедов стал вторым на соревнованиях по боксу на Европейских играх

МИНСК, 29 июня. /ТАСС/. Российский спортсмен Габил Мамедов стал серебряным призером в соревнованиях по боксу в весовой категории до 60 кг на Европейских играх. Соревнования проходят в Минске.

В финальном поединке он уступил белорусу Дмитрию Асанову. Бронзовые медали ранее завоевали представитель Грузии Отар Ераносян и армянин Карен Тонаканян.

25-летний Мамедов является серебряным призером чемпионата России.

Ранее в весовой категории до 52 кг золото завоевал испанец Габриэль Эскобар, который в финале победил представителя Болгарии Даниэля Асенова. Бронзовые медали ранее завоевали британец Явай Галал и итальянец Мануэль Каппаи. Россиянин Вадим Кудряков уступил на стадии 1/8 финала Эскобару.

Сборная России лидирует в общекомандном зачете (35-17-34), второе место занимает команда Белоруссии (22-14-24), третье - сборная Италии (10-10-10).

Европейские игры завершатся 30 июня.