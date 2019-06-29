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Европейские игры-2019

Россиянин Мамедов стал вторым на соревнованиях по боксу на Европейских играх

В финале в весовой категории до 60 кг он уступил белорусу Дмитрию Асанову

МИНСК, 29 июня. /ТАСС/. Российский спортсмен Габил Мамедов стал серебряным призером в соревнованиях по боксу в весовой категории до 60 кг на Европейских играх. Соревнования проходят в Минске.

В финальном поединке он уступил белорусу Дмитрию Асанову. Бронзовые медали ранее завоевали представитель Грузии Отар Ераносян и армянин Карен Тонаканян.

25-летний Мамедов является серебряным призером чемпионата России.

Ранее в весовой категории до 52 кг золото завоевал испанец Габриэль Эскобар, который в финале победил представителя Болгарии Даниэля Асенова. Бронзовые медали ранее завоевали британец Явай Галал и итальянец Мануэль Каппаи. Россиянин Вадим Кудряков уступил на стадии 1/8 финала Эскобару.

Сборная России лидирует в общекомандном зачете (35-17-34), второе место занимает команда Белоруссии (22-14-24), третье - сборная Италии (10-10-10).

Европейские игры завершатся 30 июня.

Таблица медалей Европейских игр в Минске
КомандыЗолотоСереброБронзаСумма
1Россия35173486
2Белоруссия22142460
3Италия10101030
4Украина9131335
5Грузия671225
6Германия661123
7Франция641121
8Нидерланды49720
9Венгрия45312
10Азербайджан361221
11Израиль3317
12Греция3238
13Польша31711
14Бельгия3115
15Швеция3025
16Словения3014
17Болгария27817
18Португалия26513
19Румыния23510
20Швейцария2226
21Испания2169
22Чехия14611
23Великобритания13812
24Латвия1326
25Сербия1225
26Турция1157
27Армения1135
27Дания1135
29Косово1113
30Литва1102
31Хорватия1056
32Австрия0235
33Эстония0224
34Ирландия0145
35Молдавия0134
35Словакия0133
37Люксембург0112
38Босния и Герцеговина0101
39Финляндия0011
39Норвегия0011
39Сан-Марино0011
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