Россиянин Мамедов стал вторым на соревнованиях по боксу на Европейских играх

МИНСК, 29 июня. /ТАСС/. Российский спортсмен Габил Мамедов стал серебряным призером в соревнованиях по боксу в весовой категории до 60 кг на Европейских играх. Соревнования проходят в Минске.
В финальном поединке он уступил белорусу Дмитрию Асанову. Бронзовые медали ранее завоевали представитель Грузии Отар Ераносян и армянин Карен Тонаканян.
25-летний Мамедов является серебряным призером чемпионата России.
Ранее в весовой категории до 52 кг золото завоевал испанец Габриэль Эскобар, который в финале победил представителя Болгарии Даниэля Асенова. Бронзовые медали ранее завоевали британец Явай Галал и итальянец Мануэль Каппаи. Россиянин Вадим Кудряков уступил на стадии 1/8 финала Эскобару.
Сборная России лидирует в общекомандном зачете (35-17-34), второе место занимает команда Белоруссии (22-14-24), третье - сборная Италии (10-10-10).
Европейские игры завершатся 30 июня.
|№
|Команды
|Золото
|Серебро
|Бронза
|Сумма
|1
|Россия
|35
|17
|34
|86
|2
|Белоруссия
|22
|14
|24
|60
|3
|Италия
|10
|10
|10
|30
|4
|Украина
|9
|13
|13
|35
|5
|Грузия
|6
|7
|12
|25
|6
|Германия
|6
|6
|11
|23
|7
|Франция
|6
|4
|11
|21
|8
|Нидерланды
|4
|9
|7
|20
|9
|Венгрия
|4
|5
|3
|12
|10
|Азербайджан
|3
|6
|12
|21
|11
|Израиль
|3
|3
|1
|7
|12
|Греция
|3
|2
|3
|8
|13
|Польша
|3
|1
|7
|11
|14
|Бельгия
|3
|1
|1
|5
|15
|Швеция
|3
|0
|2
|5
|16
|Словения
|3
|0
|1
|4
|17
|Болгария
|2
|7
|8
|17
|18
|Португалия
|2
|6
|5
|13
|19
|Румыния
|2
|3
|5
|10
|20
|Швейцария
|2
|2
|2
|6
|21
|Испания
|2
|1
|6
|9
|22
|Чехия
|1
|4
|6
|11
|23
|Великобритания
|1
|3
|8
|12
|24
|Латвия
|1
|3
|2
|6
|25
|Сербия
|1
|2
|2
|5
|26
|Турция
|1
|1
|5
|7
|27
|Армения
|1
|1
|3
|5
|27
|Дания
|1
|1
|3
|5
|29
|Косово
|1
|1
|1
|3
|30
|Литва
|1
|1
|0
|2
|31
|Хорватия
|1
|0
|5
|6
|32
|Австрия
|0
|2
|3
|5
|33
|Эстония
|0
|2
|2
|4
|34
|Ирландия
|0
|1
|4
|5
|35
|Молдавия
|0
|1
|3
|4
|35
|Словакия
|0
|1
|3
|3
|37
|Люксембург
|0
|1
|1
|2
|38
|Босния и Герцеговина
|0
|1
|0
|1
|39
|Финляндия
|0
|0
|1
|1
|39
|Норвегия
|0
|0
|1
|1
|39
|Сан-Марино
|0
|0
|1
|1