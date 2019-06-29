Россияне Красильников и Стояновский вышли в плей-офф ЧМ по пляжному волейболу

ТАСС, 29 июня. Россияне Вячеслав Красильников и Олег Стояновский победили во втором матче группового этапа чемпионата мира по пляжному волейболу и досрочно вышли в плей-офф. Турнир проходит в немецком Гамбурге.

Российские спортсмены обыграли итальянцев Алекса Раньери и Марко Каминати - 21:16, 21:18.

Красильников и Стояновский набрали четыре очка и гарантировали себе участие в плей-офф турнира. Даже в случае поражения в матче заключительного тура группы С против австрийцев Клеменса Допплера и Александра Хорста, который пройдет 1 июля, они не опустятся ниже второго места. Соперники российских волейболистов по стадии 1/16 финала определятся позднее.

На турнире 48 пар разделены на 12 групп. Команды, занявшие первые два места, а также четыре лучшие пары из ставших третьими сыграют в 1/16 финала турнира. Остальные восемь пар, которые займут третьи места в группе, сыграют за право попасть в 1/16 финала.

Общий призовой фонд турнира составляет $1 млн. Победители турнира получат путевку на Олимпийские игры 2020 года. Чемпионат мира завершится 7 июля.