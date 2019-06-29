Россиянин Агрба стал серебряным призером в соревнованиях по боксу на Европейских играх

МИНСК, 29 июня. /ТАСС/. Российский боксер Харитон Агрба занял второе место в весовой категории до 69 кг на Европейских играх. Соревнования проходят в Минске.

В финальном поединке он уступил британцу Пэту Маккормаку. Бронзовые медали ранее завоевали азербайджанец Лоренсо Сотомайор и украинец Евгений Барабанов.

23-летний Агрба является двукратным серебряным призером чемпионата России.

Британская команда завоевала две золотые, три серебряные и восемь бронзовых медалей и занимает 20-е место в общем зачете. Сборная России лидирует в общекомандном зачете (35-17-34), второе место занимает команда Белоруссии (22-14-24), третье - сборная Италии (10-10-10).

Европейские игры завершатся 30 июня.