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Европейские игры-2019

Россиянин Агрба стал серебряным призером в соревнованиях по боксу на Европейских играх

В финальном поединке в весовой категории до 69 кг он уступил британцу Пэту Маккормаку

МИНСК, 29 июня. /ТАСС/. Российский боксер Харитон Агрба занял второе место в весовой категории до 69 кг на Европейских играх. Соревнования проходят в Минске.

В финальном поединке он уступил британцу Пэту Маккормаку. Бронзовые медали ранее завоевали азербайджанец Лоренсо Сотомайор и украинец Евгений Барабанов.

23-летний Агрба является двукратным серебряным призером чемпионата России.

Британская команда завоевала две золотые, три серебряные и восемь бронзовых медалей и занимает 20-е место в общем зачете. Сборная России лидирует в общекомандном зачете (35-17-34), второе место занимает команда Белоруссии (22-14-24), третье - сборная Италии (10-10-10).

Европейские игры завершатся 30 июня.

Таблица медалей Европейских игр в Минске
КомандыЗолотоСереброБронзаСумма
1Россия35183487
2Белоруссия22142460
3Италия10111031
4Украина9131335
5Грузия671225
6Германия661123
7Франция641121
8Нидерланды49720
9Венгрия45312
10Испания41611
11Азербайджан361221
12Израиль3317
13Греция3249
14Польша31711
15Бельгия3115
16Швеция3025
17Словения3014
18Болгария27817
19Португалия26513
20Великобритания23813
21Румыния23510
22Швейцария2226
23Чехия14611
24Латвия1326
25Сербия1225
26Турция1157
27Армения1135
27Дания1135
29Косово1113
30Литва1102
31Хорватия1056
32Австрия0235
33Эстония0224
34Ирландия0145
35Молдавия0134
35Словакия0133
37Люксембург0112
38Босния и Герцеговина0101
39Финляндия0011
39Норвегия0011
39Сан-Марино0011
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