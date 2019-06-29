Футболистки сборной Нидерландов обыграли итальянок и вышли в полуфинал чемпионата мира

ТАСС, 29 июня. Женская сборная Нидерландов по футболу победила команду Италии со счетом 2:0 в матче четвертьфинала чемпионата мира. Турнир проходит во Франции.

Мячи забили Вивианн Мидема (70-я минута) и Стефани ван дер Грахт (80).

В полуфинале голландки сыграют с победителем матча между сборными Германии и Швеции, который пройдет позднее в субботу. Другую пару полуфиналисток ранее составили команды Англии и США.

На чемпионате мира стартовали 24 сборные, россиянкам не удалось квалифицироваться на турнир. Самой титулованной сборной и действующим чемпионом является команда США, на счету американок три победы. Немецкие футболистки выигрывали мировое первенство два раза, норвежки и японки - по разу.

Турнир завершится 7 июля.