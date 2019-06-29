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Футбол в России

Футболист Бегич перешел из "Оренбурга" в "Рубин"

Ранее в субботу в казанский клуб также перешел 25-летний полузащитник Алексей Сутормин

ТАСС, 29 июня. Хорватский защитник Сильвие Бегич перешел из "Оренбурга" в казанский "Рубин". Об этом сообщает пресс-служба казанской команды.

Соглашение с 26-летним хорватом рассчитано на четыре года.

Ранее в субботу в "Рубин" из "Оренбурга" перешел 25-летний полузащитник Алексей Сутормин, который подписал контракт с казанским клубом также на четыре года. Кроме того, состав "Рубина" пополнил 18-летний грузинский полузащитник Зурико Давиташвили, контракт грузина рассчитан на три года. Предыдущим клубом Давиташвили был "Локомотив" из Тбилиси.

Бегич в составе "Оренбурга" провел 56 матчей, в которых забил пять голов и отдал одну результативную передачу. "Рубин" в прошедшем сезоне чемпионата России занял 11-е место.

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