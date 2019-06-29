Азербайджанский каратист Гурбанлы победил в кумите на Европейских играх

МИНСК, 29 июня. /ТАСС/. Азербайджанец Асиман Гурбанлы завоевал золотую медаль в карате в дисциплине "кумите" в весовой категории свыше 84 кг на Европейских играх. Соревнования проходят в Минске.

В финале он победил хорвата Аджело Квесича, бронзовые медали завоевали грузин Гогита Аркания и немец Джонатан Хорн. В весовой категории до 84 кг золотую медаль завоевал хорват Иван Квесич, который в финале был сильнее турка Угура Акташа, бронзовые медали у итальянца Мичеле Мартины и украинца Валерия Чеботаря.

У женщин в весовой категории свыше 68 кг победу одержала представительница Испании Лаура Паласио, победив в финале турчанку Мельтем Ходжаоглу, третьими стали финка Титта Кейнанен и гречанка Елени Чатзелиаду. В весовой категории до 68 кг победу одержала Сильвия Семераро из Италии, в финальной схватке она была сильнее азербайджанки Ирины Зарецкой, бронзовые медали у украинки Галины Мельник и швейцарки Елены Квирчи.

В общекомандом зачете лидирует сборная России, набрав 37 золотых, 18 серебряных и 34 бронзовых медалей, второе место у команды Белоруссии (22-14-25), третье - у итальянцев (11-13-10).