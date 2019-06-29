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Европейские игры-2019

Азербайджанский каратист Гурбанлы победил в кумите на Европейских играх

В финале в весовой категории свыше 84 кг он победил хорвата Аджело Квесича

МИНСК, 29 июня. /ТАСС/. Азербайджанец Асиман Гурбанлы завоевал золотую медаль в карате в дисциплине "кумите" в весовой категории свыше 84 кг на Европейских играх. Соревнования проходят в Минске.

В финале он победил хорвата Аджело Квесича, бронзовые медали завоевали грузин Гогита Аркания и немец Джонатан Хорн. В весовой категории до 84 кг золотую медаль завоевал хорват Иван Квесич, который в финале был сильнее турка Угура Акташа, бронзовые медали у итальянца Мичеле Мартины и украинца Валерия Чеботаря.

У женщин в весовой категории свыше 68 кг победу одержала представительница Испании Лаура Паласио, победив в финале турчанку Мельтем Ходжаоглу, третьими стали финка Титта Кейнанен и гречанка Елени Чатзелиаду. В весовой категории до 68 кг победу одержала Сильвия Семераро из Италии, в финальной схватке она была сильнее азербайджанки Ирины Зарецкой, бронзовые медали у украинки Галины Мельник и швейцарки Елены Квирчи.

В общекомандом зачете лидирует сборная России, набрав 37 золотых, 18 серебряных и 34 бронзовых медалей, второе место у команды Белоруссии (22-14-25), третье - у итальянцев (11-13-10).

Таблица медалей Европейских игр в Минске
КомандыЗолотоСереброБронзаСумма
1Россия37183489
2Белоруссия22142561
3Италия11131034
4Украина10131437
5Грузия671427
6Германия661224
7Франция651122
8Азербайджан571224
9Испания51612
10Нидерланды49720
11Венгрия46313
12Израиль3317
13Греция3249
14Польша31711
15Бельгия3115
16Швеция3025
17Словения3014
18Болгария27817
19Португалия26513
20Великобритания23813
21Чехия24612
22Румыния23510
23Швейцария2248
24Хорватия2158
25Турция14510
26Латвия1326
27Сербия1225
28Армения1135
28Дания1135
30Косово1113
31Литва1102
32Австрия0235
33Эстония0224
34Ирландия0145
34Молдавия0145
35Словакия0133
37Люксембург0112
38Босния и Герцеговина0101
39Финляндия0011
39Норвегия0011
39Сан-Марино0011
Теги
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