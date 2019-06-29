Азербайджанский каратист Гурбанлы победил в кумите на Европейских играх

МИНСК, 29 июня. /ТАСС/. Азербайджанец Асиман Гурбанлы завоевал золотую медаль в карате в дисциплине "кумите" в весовой категории свыше 84 кг на Европейских играх. Соревнования проходят в Минске.
В финале он победил хорвата Аджело Квесича, бронзовые медали завоевали грузин Гогита Аркания и немец Джонатан Хорн. В весовой категории до 84 кг золотую медаль завоевал хорват Иван Квесич, который в финале был сильнее турка Угура Акташа, бронзовые медали у итальянца Мичеле Мартины и украинца Валерия Чеботаря.
У женщин в весовой категории свыше 68 кг победу одержала представительница Испании Лаура Паласио, победив в финале турчанку Мельтем Ходжаоглу, третьими стали финка Титта Кейнанен и гречанка Елени Чатзелиаду. В весовой категории до 68 кг победу одержала Сильвия Семераро из Италии, в финальной схватке она была сильнее азербайджанки Ирины Зарецкой, бронзовые медали у украинки Галины Мельник и швейцарки Елены Квирчи.
В общекомандом зачете лидирует сборная России, набрав 37 золотых, 18 серебряных и 34 бронзовых медалей, второе место у команды Белоруссии (22-14-25), третье - у итальянцев (11-13-10).
|№
|Команды
|Золото
|Серебро
|Бронза
|Сумма
|1
|Россия
|37
|18
|34
|89
|2
|Белоруссия
|22
|14
|25
|61
|3
|Италия
|11
|13
|10
|34
|4
|Украина
|10
|13
|14
|37
|5
|Грузия
|6
|7
|14
|27
|6
|Германия
|6
|6
|12
|24
|7
|Франция
|6
|5
|11
|22
|8
|Азербайджан
|5
|7
|12
|24
|9
|Испания
|5
|1
|6
|12
|10
|Нидерланды
|4
|9
|7
|20
|11
|Венгрия
|4
|6
|3
|13
|12
|Израиль
|3
|3
|1
|7
|13
|Греция
|3
|2
|4
|9
|14
|Польша
|3
|1
|7
|11
|15
|Бельгия
|3
|1
|1
|5
|16
|Швеция
|3
|0
|2
|5
|17
|Словения
|3
|0
|1
|4
|18
|Болгария
|2
|7
|8
|17
|19
|Португалия
|2
|6
|5
|13
|20
|Великобритания
|2
|3
|8
|13
|21
|Чехия
|2
|4
|6
|12
|22
|Румыния
|2
|3
|5
|10
|23
|Швейцария
|2
|2
|4
|8
|24
|Хорватия
|2
|1
|5
|8
|25
|Турция
|1
|4
|5
|10
|26
|Латвия
|1
|3
|2
|6
|27
|Сербия
|1
|2
|2
|5
|28
|Армения
|1
|1
|3
|5
|28
|Дания
|1
|1
|3
|5
|30
|Косово
|1
|1
|1
|3
|31
|Литва
|1
|1
|0
|2
|32
|Австрия
|0
|2
|3
|5
|33
|Эстония
|0
|2
|2
|4
|34
|Ирландия
|0
|1
|4
|5
|34
|Молдавия
|0
|1
|4
|5
|35
|Словакия
|0
|1
|3
|3
|37
|Люксембург
|0
|1
|1
|2
|38
|Босния и Герцеговина
|0
|1
|0
|1
|39
|Финляндия
|0
|0
|1
|1
|39
|Норвегия
|0
|0
|1
|1
|39
|Сан-Марино
|0
|0
|1
|1