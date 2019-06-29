Украинец Выхрист стал победителем в соревнованиях по боксу на Европейских играх

МИНСК, 29 июня. /ТАСС/. Украинский боксер Виктор Выхрист завоевал золотую медаль в весовой категории свыше 91 кг на Европейских играх. Соревнования проходят в Минске.

В финальном поединке он победил представителя Франции Мурада Алиева. Бронзовые медали ранее завоевали хорват Мурко Милун и немец Нелви Тиафак. Россиянин Иван Верясов в 1/8 финала уступил Выхристу.

Ранее в субботу в весовой категории до 81 кг Альфонсо Домингес Лорен из Азербайджана победил британца Бенджамина Уиттакера, бронзовые медали завоевали итальянец Симоне Фиори и армянин Гор Нерсесян. Россиянин Имам Хатаев на стадии 1/8 финала уступил Фиори.

27-летний Выхрист является чемпионом Европы.

Украинская команда завоевала 10 золотых, 13 серебряных и 14 бронзовых медалей и занимает четвертое место в общем зачете. Сборная России лидирует в общекомандном зачете (37-18-34), второе место занимает команда Белоруссии (22-14-25), третье - сборная Италии (11-13-10).

Европейские игры завершатся 30 июня.