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Европейские игры-2019

Украинец Выхрист стал победителем в соревнованиях по боксу на Европейских играх

В финале в весовой категории свыше 91 кг он победил представителя Франции Мурада Алиева

МИНСК, 29 июня. /ТАСС/. Украинский боксер Виктор Выхрист завоевал золотую медаль в весовой категории свыше 91 кг на Европейских играх. Соревнования проходят в Минске.

В финальном поединке он победил представителя Франции Мурада Алиева. Бронзовые медали ранее завоевали хорват Мурко Милун и немец Нелви Тиафак. Россиянин Иван Верясов в 1/8 финала уступил Выхристу.

Ранее в субботу в весовой категории до 81 кг Альфонсо Домингес Лорен из Азербайджана победил британца Бенджамина Уиттакера, бронзовые медали завоевали итальянец Симоне Фиори и армянин Гор Нерсесян. Россиянин Имам Хатаев на стадии 1/8 финала уступил Фиори.

27-летний Выхрист является чемпионом Европы.

Украинская команда завоевала 10 золотых, 13 серебряных и 14 бронзовых медалей и занимает четвертое место в общем зачете. Сборная России лидирует в общекомандном зачете (37-18-34), второе место занимает команда Белоруссии (22-14-25), третье - сборная Италии (11-13-10).

Европейские игры завершатся 30 июня.

Таблица медалей Европейских игр в Минске
КомандыЗолотоСереброБронзаСумма
1Россия37183489
2Белоруссия22142561
3Италия11131034
4Украина10131437
5Грузия671427
6Германия661224
7Франция651122
8Азербайджан571224
9Испания51612
10Нидерланды49720
11Венгрия46313
12Израиль3317
13Греция3249
14Польша31711
15Бельгия3115
16Швеция3025
17Словения3014
18Болгария27817
19Португалия26513
20Великобритания25815
21Чехия24612
22Румыния23510
23Швейцария2248
24Хорватия2158
25Турция14510
26Латвия1326
27Сербия1225
28Армения1135
28Дания1135
30Косово1113
31Литва1102
32Австрия0235
33Эстония0224
34Ирландия0145
34Молдавия0145
35Словакия0133
37Люксембург0112
38Босния и Герцеговина0101
39Финляндия0011
39Норвегия0011
39Сан-Марино0011
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