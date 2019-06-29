Украинец Выхрист стал победителем в соревнованиях по боксу на Европейских играх

МИНСК, 29 июня. /ТАСС/. Украинский боксер Виктор Выхрист завоевал золотую медаль в весовой категории свыше 91 кг на Европейских играх. Соревнования проходят в Минске.
В финальном поединке он победил представителя Франции Мурада Алиева. Бронзовые медали ранее завоевали хорват Мурко Милун и немец Нелви Тиафак. Россиянин Иван Верясов в 1/8 финала уступил Выхристу.
Ранее в субботу в весовой категории до 81 кг Альфонсо Домингес Лорен из Азербайджана победил британца Бенджамина Уиттакера, бронзовые медали завоевали итальянец Симоне Фиори и армянин Гор Нерсесян. Россиянин Имам Хатаев на стадии 1/8 финала уступил Фиори.
27-летний Выхрист является чемпионом Европы.
Украинская команда завоевала 10 золотых, 13 серебряных и 14 бронзовых медалей и занимает четвертое место в общем зачете. Сборная России лидирует в общекомандном зачете (37-18-34), второе место занимает команда Белоруссии (22-14-25), третье - сборная Италии (11-13-10).
Европейские игры завершатся 30 июня.
|№
|Команды
|Золото
|Серебро
|Бронза
|Сумма
|1
|Россия
|37
|18
|34
|89
|2
|Белоруссия
|22
|14
|25
|61
|3
|Италия
|11
|13
|10
|34
|4
|Украина
|10
|13
|14
|37
|5
|Грузия
|6
|7
|14
|27
|6
|Германия
|6
|6
|12
|24
|7
|Франция
|6
|5
|11
|22
|8
|Азербайджан
|5
|7
|12
|24
|9
|Испания
|5
|1
|6
|12
|10
|Нидерланды
|4
|9
|7
|20
|11
|Венгрия
|4
|6
|3
|13
|12
|Израиль
|3
|3
|1
|7
|13
|Греция
|3
|2
|4
|9
|14
|Польша
|3
|1
|7
|11
|15
|Бельгия
|3
|1
|1
|5
|16
|Швеция
|3
|0
|2
|5
|17
|Словения
|3
|0
|1
|4
|18
|Болгария
|2
|7
|8
|17
|19
|Португалия
|2
|6
|5
|13
|20
|Великобритания
|2
|5
|8
|15
|21
|Чехия
|2
|4
|6
|12
|22
|Румыния
|2
|3
|5
|10
|23
|Швейцария
|2
|2
|4
|8
|24
|Хорватия
|2
|1
|5
|8
|25
|Турция
|1
|4
|5
|10
|26
|Латвия
|1
|3
|2
|6
|27
|Сербия
|1
|2
|2
|5
|28
|Армения
|1
|1
|3
|5
|28
|Дания
|1
|1
|3
|5
|30
|Косово
|1
|1
|1
|3
|31
|Литва
|1
|1
|0
|2
|32
|Австрия
|0
|2
|3
|5
|33
|Эстония
|0
|2
|2
|4
|34
|Ирландия
|0
|1
|4
|5
|34
|Молдавия
|0
|1
|4
|5
|35
|Словакия
|0
|1
|3
|3
|37
|Люксембург
|0
|1
|1
|2
|38
|Босния и Герцеговина
|0
|1
|0
|1
|39
|Финляндия
|0
|0
|1
|1
|39
|Норвегия
|0
|0
|1
|1
|39
|Сан-Марино
|0
|0
|1
|1