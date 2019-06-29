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Летние олимпийские виды спорта

Россияне Лямин и Мыськив проиграли мексиканцам в матче ЧМ по пляжному волейболу

Они уступили Ломбардо Онтиверосу и Хуану Виргену со счетом 18:21, 21:23

ТАСС, 29 июня. Россияне Никита Лямин и Тарас Мыськив проиграли в первом матче группового этапа чемпионата мира по пляжному волейболу. Турнир проходит в немецком Гамбурге.

Российские спортсмены уступили мексиканцам Ломбардо Онтиверосу и Хуану Виргену со счетом 18:21, 21:23. Вместе с россиянами и мексиканцами в группе J выступают немецкая и чилийская пары. В следующем туре россияне 1 июля сыграют с немцами.

На турнире 48 пар разделены на 12 групп. Команды, занявшие первые два места, а также четыре лучшие пары из ставших третьими сыграют в 1/16 финала турнира. Остальные восемь пар, которые займут третьи места в группе, сыграют за право попасть в 1/16 финала.

Общий призовой фонд турнира составляет $1 млн. Победители турнира получат путевку на Олимпийские игры 2020 года. Чемпионат мира завершится 7 июля.

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Летние олимпийские виды спорта
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