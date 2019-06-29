Футболистки сборной Швеции победили немок и сыграют с голландками в полуфинале ЧМ

ТАСС, 29 июня. Женская сборная Швеции по футболу победила команду Германии со счетом 2:1 в матче четвертьфинала чемпионата мира. Турнир проходит во Франции.

В составе победителей мячи забили София Якобссон (22-я минута) и Стина Блакстениус (48), у немок отличилась Лина Магулль (16).

В полуфинале шведки сыграют с голландками, которые ранее в субботу обыграли команду Италии (2:0), матч пройдет 3 июля, в другом полуфинале днем ранее сыграют сборные США и Англии. Сборные Швеции, Нидерландов и Англии квалифицировались на Олимпиаду 2020 года в Токио как три лучшие европейские команды чемпионата мира.

На чемпионате мира стартовали 24 сборные, россиянкам не удалось квалифицироваться на турнир. Самой титулованной сборной и действующим чемпионом является команда США, на счету американок три победы. Немецкие футболистки выигрывали мировое первенство два раза, норвежки и японки - по разу.

Турнир завершится 7 июля.