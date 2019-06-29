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Европейские игры-2019

Немцы обыграли шведов и стали победителями Европейских игр в настольном теннисе

Бронзовые медали выиграла команда Португалии

МИНСК, 29 июня. /ТАСС/. Мужская сборная Германии по настольному теннису обыграла команду Швеции и стала победителем Европейских игр. Соревнования проходят в Минске.

Бронзовые медали завоевала команда Португалии.

В женских соревнованиях победу также одержала команда Германии, которая в финальном матче обыграла румынок. Бронзовые медали завоевала команда Польши, которой в первом раунде уступила сборная России.

Немецкая команда завоевала семь золотых, шесть серебряных и 12 бронзовых медалей и занимает шестое место в общем зачете Европейских игр. Лидирует в общекомандном зачете российская команда (39-19-35), второе место занимает сборная Белоруссии (22-14-25), третье - команда Италии (11-13-11). Европейские игры завершатся 30 июня.

Таблица медалей Европейских игр в Минске
КомандыЗолотоСереброБронзаСумма
1Россия39193593
2Белоруссия22142561
3Италия11131135
4Украина10131437
5Нидерланды711725
6Германия761225
7Грузия681428
8Франция651122
9Азербайджан571224
10Испания52613
11Венгрия46414
12Португалия36615
13Великобритания35816
14Израиль3317
15Греция3249
15Швейцария3249
17Польша31812
18Швеция3137
19Бельгия3126
20Словения3014
21Болгария27817
22Чехия24612
23Румыния23510
24Хорватия2158
25Турция14510
26Латвия1326
27Армения1236
27Дания1236
27Сербия1236
30Косово1113
31Литва1102
32Австрия0235
33Эстония0224
34Ирландия0145
34Молдавия0145
35Словакия0133
37Люксембург0112
38Босния и Герцеговина0101
39Финляндия0011
39Норвегия0011
39Сан-Марино0011
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