Немцы обыграли шведов и стали победителями Европейских игр в настольном теннисе

МИНСК, 29 июня. /ТАСС/. Мужская сборная Германии по настольному теннису обыграла команду Швеции и стала победителем Европейских игр. Соревнования проходят в Минске.

Бронзовые медали завоевала команда Португалии.

В женских соревнованиях победу также одержала команда Германии, которая в финальном матче обыграла румынок. Бронзовые медали завоевала команда Польши, которой в первом раунде уступила сборная России.

Немецкая команда завоевала семь золотых, шесть серебряных и 12 бронзовых медалей и занимает шестое место в общем зачете Европейских игр. Лидирует в общекомандном зачете российская команда (39-19-35), второе место занимает сборная Белоруссии (22-14-25), третье - команда Италии (11-13-11). Европейские игры завершатся 30 июня.