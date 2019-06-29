Немцы обыграли шведов и стали победителями Европейских игр в настольном теннисе

МИНСК, 29 июня. /ТАСС/. Мужская сборная Германии по настольному теннису обыграла команду Швеции и стала победителем Европейских игр. Соревнования проходят в Минске.
Бронзовые медали завоевала команда Португалии.
В женских соревнованиях победу также одержала команда Германии, которая в финальном матче обыграла румынок. Бронзовые медали завоевала команда Польши, которой в первом раунде уступила сборная России.
Немецкая команда завоевала семь золотых, шесть серебряных и 12 бронзовых медалей и занимает шестое место в общем зачете Европейских игр. Лидирует в общекомандном зачете российская команда (39-19-35), второе место занимает сборная Белоруссии (22-14-25), третье - команда Италии (11-13-11). Европейские игры завершатся 30 июня.
|№
|Команды
|Золото
|Серебро
|Бронза
|Сумма
|1
|Россия
|39
|19
|35
|93
|2
|Белоруссия
|22
|14
|25
|61
|3
|Италия
|11
|13
|11
|35
|4
|Украина
|10
|13
|14
|37
|5
|Нидерланды
|7
|11
|7
|25
|6
|Германия
|7
|6
|12
|25
|7
|Грузия
|6
|8
|14
|28
|8
|Франция
|6
|5
|11
|22
|9
|Азербайджан
|5
|7
|12
|24
|10
|Испания
|5
|2
|6
|13
|11
|Венгрия
|4
|6
|4
|14
|12
|Португалия
|3
|6
|6
|15
|13
|Великобритания
|3
|5
|8
|16
|14
|Израиль
|3
|3
|1
|7
|15
|Греция
|3
|2
|4
|9
|15
|Швейцария
|3
|2
|4
|9
|17
|Польша
|3
|1
|8
|12
|18
|Швеция
|3
|1
|3
|7
|19
|Бельгия
|3
|1
|2
|6
|20
|Словения
|3
|0
|1
|4
|21
|Болгария
|2
|7
|8
|17
|22
|Чехия
|2
|4
|6
|12
|23
|Румыния
|2
|3
|5
|10
|24
|Хорватия
|2
|1
|5
|8
|25
|Турция
|1
|4
|5
|10
|26
|Латвия
|1
|3
|2
|6
|27
|Армения
|1
|2
|3
|6
|27
|Дания
|1
|2
|3
|6
|27
|Сербия
|1
|2
|3
|6
|30
|Косово
|1
|1
|1
|3
|31
|Литва
|1
|1
|0
|2
|32
|Австрия
|0
|2
|3
|5
|33
|Эстония
|0
|2
|2
|4
|34
|Ирландия
|0
|1
|4
|5
|34
|Молдавия
|0
|1
|4
|5
|35
|Словакия
|0
|1
|3
|3
|37
|Люксембург
|0
|1
|1
|2
|38
|Босния и Герцеговина
|0
|1
|0
|1
|39
|Финляндия
|0
|0
|1
|1
|39
|Норвегия
|0
|0
|1
|1
|39
|Сан-Марино
|0
|0
|1
|1