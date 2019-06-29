Сборная Перу обыграла команду Уругвая и вышла в полуфинал Кубка Америки по футболу

ТАСС, 30 июня. Футболисты сборной Перу в серии пенальти одержали победу над командой Уругвая в четвертьфинальном матче Кубка Америки, который проходит в Бразилии. Встреча состоялась в Салвадоре на стадионе "Фонте-Нова".

Основное время завершилось со счетом 0:0. По ходу матча уругвайцы забили три мяча, однако ни одно взятие ворот не было засчитано арбитром из-за офсайдов. В серии пенальти со счетом 5:4 точнее оказалась сборная Перу.

В полуфинале турнира перуанцы 2 июля встретятся со сборной Чили, которая ранее в серии пенальти обыграла команду Колумбии. В другом полуфинале днем позже сыграют бразильцы и аргентинцы.

Перуанская команда дважды выигрывала турнир, в последний раз это произошло в 1975 году.

В нынешнем розыгрыше турнира принимают участие 10 сборных Южноамериканской конфедерации футбола (КОНМЕБОЛ). Также в качестве приглашенных команд в Бразилии выступали финалисты Кубка Азии 2019 года - сборные Катара и Японии. Однако они не смогли пройти групповой этап и вылетели из турнира вместе с командами Боливии и Эквадора.

Кубок Америки завершится 7 июля.