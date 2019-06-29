Гонщик "Формулы-1" Квят заявил, что инцидент с Расселлом мог стоить ему жизни

ТАСС, 30 июня. Инцидент с британским пилотом "Уильямса" Джорджем Расселлом во время квалификации Гран-при Австрии ставил под угрозу жизнь российского гонщика "Формулы-1" Даниила Квята. Слова пилота "Торо Россо" приводит "Газета.Ru" со ссылкой на официальный сайт "Формулы-1".

Во время быстрого круга Квят едва не врезался в Расселла, который заблокировал траекторию. Российскому пилоту пришлось покинуть пределы трассы, чтобы избежать столкновения. За этот инцидент британец был наказан потерей трех позиций на старте воскресной гонки.

"Этот инцидент ставил под угрозу мою жизнь, так как на тот момент скорость была очень высокой. Конечно, я разочарован результатом, но мы ничего с этим не сделаем, - сказал Квят. - Расселл говорит, что не видел меня, как бы то ни было, моя квалификация была разрушена. Постараемся сделать все возможное в гонке".

Гонка пройдет в воскресенье, начало - 16:10 мск. Квят будет стартовать с 16-й позиции, Расселл - с 18-й.