{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
НХЛ

СМИ: "Торонто" предварительно договорился с "Оттавой" об обмене хоккеиста Зайцева

Взамен "Торонто" получит 25-летнего защитника Коди Сеси
Никита Зайцев AP Photo/Frank Franklin II
Описание
Никита Зайцев
© AP Photo/Frank Franklin II

ТАСС, 30 июня. Клубы Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Торонто" и "Оттава" имеют предварительную договоренность об обмене российского защитника Никиты Зайцева. Об этом сообщает журналист телеканала TSN Боб Маккензи на своей странице в Twitter.

Взамен "Торонто" получит 25-летнего защитника Коди Сеси. По информации Маккензи, сделка не может быть совершена до 1 июля, когда "Торонто" должен будет выплатить 27-летнему Зайцеву подписной бонус в размере $3 млн.

Зайцев выступает за "Торонто" с 2016 года, до этого он был игроком новосибирской "Сибири" и московского ЦСКА. В регулярных чемпионатах НХЛ он провел 223 матча, в которых набрал 63 очка (12 голов + 51 результативная передача), в плей-офф на его счету 18 игр и две передачи. В составе сборной России Зайцев дважды становился бронзовым призером чемпионатов мира - в 2016 и 2019 годах.

Сеси был выбран "Оттавой" на драфте 2012 года в первом раунде под общим 15-м номером. В регулярных чемпионатах НХЛ он провел 440 матчей и набрал 118 (32+86) очков, в плей-офф на его счету три передачи в 25 играх.

НХЛ
Клуб НХЛ "Питтсбург" обменял Кессела в "Аризону" на Гальченюка
Кессел является двукратным обладателем Кубка Стэнли
Читать полностью