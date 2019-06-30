СМИ: "Торонто" предварительно договорился с "Оттавой" об обмене хоккеиста Зайцева

ТАСС, 30 июня. Клубы Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Торонто" и "Оттава" имеют предварительную договоренность об обмене российского защитника Никиты Зайцева. Об этом сообщает журналист телеканала TSN Боб Маккензи на своей странице в Twitter.
Взамен "Торонто" получит 25-летнего защитника Коди Сеси. По информации Маккензи, сделка не может быть совершена до 1 июля, когда "Торонто" должен будет выплатить 27-летнему Зайцеву подписной бонус в размере $3 млн.
TOR and OTT appear to have a tentative trade in place that would send Nikita Zaitsev to OTT in exchange for Cody Ceci. There may be another part or parts to it but the deal can’t be finalized until July 1, when TOR pays Zaitsev’s $3M signing bonus.— Bob McKenzie (@TSNBobMcKenzie) 30 июня 2019 г.
Зайцев выступает за "Торонто" с 2016 года, до этого он был игроком новосибирской "Сибири" и московского ЦСКА. В регулярных чемпионатах НХЛ он провел 223 матча, в которых набрал 63 очка (12 голов + 51 результативная передача), в плей-офф на его счету 18 игр и две передачи. В составе сборной России Зайцев дважды становился бронзовым призером чемпионатов мира - в 2016 и 2019 годах.
Сеси был выбран "Оттавой" на драфте 2012 года в первом раунде под общим 15-м номером. В регулярных чемпионатах НХЛ он провел 440 матчей и набрал 118 (32+86) очков, в плей-офф на его счету три передачи в 25 играх.