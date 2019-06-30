СМИ: "Торонто" предварительно договорился с "Оттавой" об обмене хоккеиста Зайцева

ТАСС, 30 июня. Клубы Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Торонто" и "Оттава" имеют предварительную договоренность об обмене российского защитника Никиты Зайцева. Об этом сообщает журналист телеканала TSN Боб Маккензи на своей странице в Twitter.

Взамен "Торонто" получит 25-летнего защитника Коди Сеси. По информации Маккензи, сделка не может быть совершена до 1 июля, когда "Торонто" должен будет выплатить 27-летнему Зайцеву подписной бонус в размере $3 млн.