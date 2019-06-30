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Футбол в России

"Арена-Химки" будет резервной у ФК "Тамбов" на время проведения домашних игр в Саранске

Домашний стадион клуба в Тамбове находится на реконструкции

ТАСС, 30 июня. Подмосковный стадион "Арена-Химки" станет резервным стадионом футбольного клуба "Тамбов", пока команда будет проводить домашние матчи чемпионата России сезона-2019/20 в Саранске. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

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Отмечается, что руководство "Тамбова" приняло окончательное решение о проведении первых домашних матчей предстоящего сезона в Саранске на стадионе "Мордовия-Арена". На этот период резервным стадионом у клуба будет "Арена-Химки". Точное количество домашних матчей, которые "Тамбов" проведет в Саранске, пока не сообщается.

"Стадион "Спартак", являющийся домашней ареной "Тамбова", в настоящий момент находится на реконструкции. Согласно прогнозам, в родных стенах команда начнет выступать осенью", - говорится в сообщении. Также сообщается, что молодежная команда "Тамбова" будет проводить домашние встречи на тамбовском стадионе "Локомотив".

На стадионе "Спартак" (вместимость - 5 тыс. зрителей) команда проводила домашние матчи чемпионата Олимп - Футбольной национальной лиги (ФНЛ). "Мордовия-Арена", вместимость которой составляет 45 тыс. зрителей, приняла четыре матча группового этапа чемпионата мира 2018 года. Стадион является домашним для выступающей в ФНЛ "Мордовии".

"Тамбов" в сезоне-2018/19 занял первое место в ФНЛ и впервые в своей истории сыграет в высшем дивизионе чемпионата России. Первый домашний матч в РПЛ клуб проведет в третьем туре против "Спартака" 27 июля. В первом и втором турах команда на выезде сыграет с петербургским "Зенитом" и московским "Локомотивом" соответственно.

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