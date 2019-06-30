Футболист "Манчестер Сити" Сильва назначен капитаном команды - газета

ТАСС, 30 июня. Полузащитник английского футбольного клуба "Манчестер Сити" испанец Давид Сильва выбран капитаном команды на сезон-2019/20. Об этом в воскресенье сообщила "Газета.Ru" со ссылкой на издание A Bola.

По информации источника, такое решение принял главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола. Предыдущим капитаном английской команды был бельгийский защитник Венсан Компани, покинувший клуб 19 мая.

26 июня 33-летний Сильва объявил о том, что покинет команду после завершения сезона-2019/20. Контракт с клубом у испанского футболиста истекает 30 июня 2020 года, Сильва выступает за "Манчестер Сити" с лета 2010 года.

В прошедшем сезоне испанец провел 50 матчей во всех турнирах, на его счету 10 голов и 14 результативных передач. Всего Сильва отыграл за "Манчестер Сити" 396 встреч, забил 71 мяч и сделал 129 результативных передач. Ранее полузащитник выступал за испанские клубы "Валенсия" и "Сельта".

В составе "Манчестер Сити" Сильва четырежды становился чемпионом Англии, столько же раз он выигрывал Кубок английской лиги. Также испанец завоевал два трофея Кубка Англии и один - Суперкубка Англии. Вместе со сборной Испании Сильва выиграл чемпионат мира (2010) и два первенства Европы (2008, 2012).