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Футбол в России

"Краснодар" разгромил "Ростов" в матче предсезонного турнира в Австрии

Встреча завершилась со счетом 3:0

ПЁЛЛАУ /Австрия/, 30 июня. /ТАСС/. Футбольный клуб "Краснодар" обыграл "Ростов" со счетом 3:0 в матче второго тура Кубка Париматч Премьер. Турнир проходит в Австрии.

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Голы забили Ари (38-я минута, с пенальти), Даниил Уткин (61) и Рустам Халназаров (84).

Матч второго тура между "Спартаком" и ЦСКА состоится в воскресенье, встреча начнется в 19:00 мск. В третьем туре "Краснодар" сыграет со "Спартаком", ЦСКА встретится с "Ростовом". Обе встречи пройдут 4 июля.

В турнирной таблице первое место занимает "Краснодар" (6 очков, 2 матча), на втором месте расположился "Ростов" (3 очка, 2 матча), на третьем - ЦСКА (0 очков, 1 матч), который по разности забитых и пропущенных мячей опережает "Спартак" (0 очков, 1 матч).

Турнир проходит по круговой системе. За победу в основное время клуб получает три очка, за победу по пенальти - два, за поражение по пенальти - одно. По ходу первого и второго таймов разрешено по пять замен, количество замен в перерыве не ограничено.

Турнир завершится 4 июля.

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