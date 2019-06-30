Российская велогонщица Дронова завоевала бронзу в гонке преследования на Европейских играх

МИНСК, 30 июня. /ТАСС/. Россиянка Тамара Дронова заняла третье место в индивидуальной гонке преследования в соревнованиях по велоспорту на треке на Европейских играх, которые проходят в Минске.

В соревновании за бронзовую медаль 25-летняя россиянка опередила британку Джози Найт. Победительницей стала представительница Белоруссии Татьяна Шаракова, в финале опередившая итальянку Марту Кавалли.

Ранее в воскресенье сборная России досрочно выиграла общекомандный зачет Игр в Минске, в активе российской команды 39 золотых, 20 серебряных и 36 бронзовых наград. Второе место занимает команда Белоруссии (23-14-25), третье - Италии (11-14-11). Соревнования завершатся в воскресенье.