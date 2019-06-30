Россиянка Мельникова выиграла золото в упражнении на брусьях на Европейских играх

МИНСК, 30 июня. /ТАСС/. Российская гимнастка Ангелина Мельникова стала победительницей в упражнении на брусьях на Европейских играх в Минске.

18-летняя гимнастка набрала 14,466 балла. Серебро с результатом 14,400 балла завоевала 27-летняя британка Ребекка Дауни, бронзу - 15-летняя белорусская спортсменка Анастасия Алистратова (14,233).

Ранее Мельникова выиграла золото в личном многоборье, а также стала серебряным призером в опорном прыжке на Играх в Минске. Также она является серебряным призером Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро, чемпионата мира (2018) и трехкратным победителем чемпионатов Европы.

Сборная России досрочно выиграла общекомандный зачет Игр в Минске, в активе российской команды 40 золотых, 21 серебряная и 38 бронзовых наград. Второе место занимает команда Белоруссии (24-16-27), третье - Украины (12-15-16).

Европейские игры завершатся в воскресенье, церемония закрытия Игр в Минске начнется в 20:00 мск.